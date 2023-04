Ion Cristoiu: Cheia scandalului cerealelor ucrainene este decizia unilaterală a Comisiei Europene/ România nu ştie să fie fermă la Bruxelles/ Avem confirmarea că interesul naţional e sacrificat cât ai clipi

“S-a întâmplat, printr-o decizie luată de Comisia Europeană, că aici este răul, personal de Ursula von der Leyen, ca Ucraina să primească drept de export de cereale şi produse agricole fără taxe vamale. Aici este cheia întregului scandal. Decizia unilaterală. Şi ajungem la toată această situaţie cu cele patru ţări, că noi am rămas silitori, au ridicat a nu ştiu câta oară problema raporturilor dintre Comisia Europeană şi ţările membre. O întrebare care s-a pus şi în pandemie când Comisia Europeană, personal preşedinta Comisiei a contractat toţi acei hectolitri de vaccin pe care ţările membre le-au plătit şi acum trebuie să plătească din nou să le distrugă, când s-a propus ideea achiziţionării de arme la comun. Preşedinta Comisiei Europene nu este aleasă prin vot de toţi cetăţenii. Ea nu are voie, şi nici Comisia să decidă în numele UE ce vor ei, şi mai ales fără consultări. Normal era ca atunci când au decis, în mai anul trecut să scutească de taxe vamale, ba chiar au prelungit cu încă un an, să întrebe ţările membre, bă voi ce ziceţi, e bine, nu e bine? Nu, ei au făcut automat”, a afirmat publicistul vineri seara la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la SMART TV.

România, elevul silitor al Bruxelles-ului

Ion Cristoiu spune că România nu numai că a manifestat slugărnicie faţă de Comisia Europeană, dar a arătat cu degetul Ungaria, Polonia, Bulgaria şi Slovacia, ţări care au decis să suspende importurile de cereale şi produse agricole ucrainene.



“Esenţa era ca aceste cinci state să impună Comisiei Europene decizia de a reintroduce taxele vamale. Păstrăm coridoarele solidarităţii, dar se duc în Sudan, nu rămân aici. Între aceste cinci ţări, România nu a fost nu numai cea mai slugarnică, România a arătat, ca de obicei în ultimii 10-15 ani, bă noi suntem conştiincioşi, sâc, uite ce obraznici sunt ăştia. Cei care şi-au asumat să oprească importurile au făcut şi o formă de presiune asupra Comisiei Europene. Ce spune Guvernul, ce spune Daea sau Ciucă? Spune domne noi nu luăm măsuri unilaterale. Păi şi Comisia Europeană nu a luat măsuri unilaterale? Păi care e soluţia, pentru mine, polonez să rezolv o problemă care ţine de economia mea? Dacă eu m-am plâns, am trimis scrisoare, ei nu se mişcă. Pe Ursula o clinteşti făcând ceva. Care este dezastrul, urmarea lui Daea şi a lui Ciucă? Până acum era 60%, dar acum 100% din exporturile de cereale ucrainene vor trece pe la noi pentru că celelalte ţări le-au interzis”, a explicat publicistul.



Ion Cristoiu adaugă că România nu ştie să negocieze, să fie fermă în relaţia cu Bruxelles-ul, oferind pentru prima dată confirmarea faptului că interesul naţional este sacrificat cât ai clipi.



“UE nu este nici URSS, nici Imperiul Roman, este o asociere democratică a unor ţări, care au dreptul să şi cârtească. În aceste condiţii, mereu, mereu s-a spus acest lucru în legătură cu România. România nu ştie să fie fermă la Bruxelles. A fi fermă nu înseamnă a urla, nu înseamnă a ţipa, a te tăvăli. În acel moment, negociezi. Cum fac polonezii, care sunt în prima linie a ajutorului pentru Ucraina. Avem pentru prima dată confirmarea faptului că un interes naţional, că doar agricultura mai avem, este sacrificat cât ai clipi. Ce e aia aştept să decidă cei de la UE? Dacă ei nu vor să decidă? Iar această fantezie cu banii daţi despăgubiri de la UE... banii ăia nu sunt din poneiul doamnei Ursula, nu sunt de la ea, nici de la familia ei, sunt tot de la noi. Dacă şi Guvernul dă despăgubiri, nu dă tot de la noi, nu e gaură la buget?”, a punctat publicistul.

PSD a pierdut 10% pe mâna lui Daea

Ion Cristoiu mai spune că ministrul Agriculturii, Petre Daea, este depăşit de vremuri, iar PSD, partidul care l-a promovat în această funcţie, a pierdut 10% din cauza prestaţiei sale în scandalul cerealelor ucrainene.

“Daea este un preistoric în politica românească. Este un tip băncos. Dacă se ducea până acum la fermieri, ce faci ţaţă Leana, cum îţi stau pantofii..., dar se vede aici caracterul anacronic. Nu mai merge în lumea modernă. Eu vreau un ministru al agriculturii la cravată, modern, să nu se coboare... sunt sătul de la prim-secretarii de pe vremuri. Erau din ăştia care erau populari. Nu mai merge, este o chestiune din perioada comunistă. Era activistul popular, ceva groaznic. Şi reversul la Daea, crizele lui de lirism. Eu un asemenea text nu am văzut nici măcar la jurnaliştii care vor să scrie proză. Oricum, PSD pierde vreo 10% acum cu el. Nu ştiu de ce îl ţine. El a fost în timpul lui Dăncilă un băncos bun, la noul Guvern a fost Chesnoiu, Daea şi cu gaşca lui l-au lucrat şi a venit el. Este bun de căminul cultural”, a mai spus publicistul.