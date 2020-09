Ion Cristoiu, despre scandalul momentului în România: Directorul UNIFARM este al "băieţilor". A primit ordin să se lase anchetat

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că Ionel Eugen Adrian, director general al Companiei Naţionale Unifarm SA, a fost folosit de servicii pentru a crea falsa impresie că guvernanţii reacţionează la acuzaţiile că se folosesc de starea de alertă pentru a face afaceri prin achiziíi aranjate.

Ion Cristoiu spune că Ionel Eugen Adrian a făcut Academia SRI, o dovadă că este omul serviciilor fiind faptul că nu a fost reţinut, ci pus sub control judicialr 60 de zile pentru acuzaţia că ar fi cerut mită 700.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziţii măşti de protecţie şi combinezoane.

“Băi procurorule, băi DNA, las-o încolo că pute (...) Ăsta a făcut Academia SRI. Dacă nu era de-al lor, îl reţinea. 24 de ore. De ce îl reţinea? Pentru lucruri din ăstea, alţii au fost arestaţi preventiv. Îl reţinea şi cu propunere de arestare preventivă îl trimitea la judecătorie şi judecătorii spuneau <nu, domnule>. Nu înţelegeţi că ei au cerut consemnare la domiciliu? Şi noi am stat arestaţi la domiciliu şi nu am cerut 700.000 de euro”, afirmă Ion Cristoiu în jurnalul său video de pe cristoiublog.ro.

În opinia sa, directorul UNIFARM s-a lăsat anchetat pentru ca guvernanţii să dea impresia că reacţionează la criticile şi semnalele publice tot mai insistente privind achiziţiile cu cântec din timpul crizei coronavirusului.

“Părerea mea este următoare. El este de al băieţilor şi au zis băi, avem o problemă trebuie să facem şi noi ceva să nu zică ăştia că noi nu facem, că pute. Era clar că au făcut achiziţii. Cred că e ofiţer. Şi-atunci au zis, alo, domnul ofiţer, te laşi domne, ce mare brânză? O să ziceţi cum să te laşi aşa? Păi, nu ştiţi ce sunt serviciile? Dacă lucrezi acolo îţi zice te duci şi te laşi arestat. Cât? Un an. Te laşi arestat şi peste un an noi te eliberăm (...) oricum, nu e arestat. Cel mai important este să nu te reţină, are control judiciar pe 60 de zile”, a mai spus jurnalistul.