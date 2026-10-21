Istoria criminalisticii, de Halloween. Poveștile celor mai cunoscuți criminali în serie la AXN Spin

Întregul sfârșit de săptămână de la finalul lunii octombrie va fi dedicat documentarelor care cuprind cele mai tulburătoare cazuri de criminali în serie din istorie.

De la mărturiile celor care au supraviețuit întâlnirilor cu criminali periculoși până la poveștile lui Ted Bundy și Jeffrey Dahmer, programul aduce în prim-plan investigații și detalii despre cazuri care au marcat istoria criminalisticii.

Supraviețuind unui criminal în serie

În 29 octombrie, de la ora 20:55, pe canalul AXN Spin începe primul sezon al seriei de documentare Surviving a Serial Killer ( n.r. trad – Supraviețuind unui criminal în serie), care cuprinde poveștile unor curajoși oameni care au supraviețuit întâlnirilor cu unii dintre cei mai cunoscuți criminali în serie.

Publicul poate vedea mărturii, dar și imagini de arhivă, dar și o reconstituire a momentelor în care viețile supraviețuitorilor au fost puse în pericol, dar și modul în care norocoșii au reușit să scape.

Printre cazurile prezentate în primul sezon se numără cele ale lui Ted Bundy, John Wayne Gacy și Peter Sutcliffe, cunoscut drept Yorkshire Ripper. Mai mult decât atât, documentarul pune accent pe perspectiva supraviețuitorilor și pe impactul pe care aceste experiențe l-au avut asupra vieților lor.

O noapte înfiorătoare cu Ted Bundy

În seara de Halloween, în 31 octombrie, de la ora 20:00, telespectatorii pot vedea pe canalul AXN Spin patru episoade din primul sezon al documentarului Ted Bundy: Serial Monster, dedicat unuia dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din istoria Statelor Unite.

Seria documentară urmărește parcursul lui Ted Bundy, de la crimele comise în anii ’70 în Washington și Oregon, până la extinderea investigațiilor în alte state americane. Cele patru episoade explorează modul în care Bundy a reușit să evite autoritățile, să evadeze de două ori din închisoare și să continue seria de crime, înainte de a fi prins și condamnat la moarte.

Investigațiile și detaliile cazului conturează portretul unui criminal care a reușit pentru o perioadă îndelungată să ascundă violența din spatele unei aparențe înșelător de obișnuite.

Povestea lui Jeffrey Dahmer

În 1 noiembrie, de la ora 20:00, weekendul de Halloween continuă cu patru episoade din primul sezon al documentarului Jeffrey Dahmer: Killer Cannibal, dedicat criminalului în serie ale cărui fapte au șocat opinia publică americană, dar și internațională. Cele patru episoade urmăresc evoluția comportamentului său, de la copilărie și adolescență până la primele crime și seria de omoruri comise ulterior.

Seria documentară explorează detalii despre viața lui Dahmer, despre victimele sale și despre circumstanțele care i-au permis să rămână un mister timp de mai mulți ani. Prin reconstituirea etapelor importante ale cazului, documentarul aduce în atenție atât gravitatea crimelor, cât și dificultățile întâmpinate de autorități în identificarea criminalului.

Astfel, weekendul de Halloween devine dedicat poveștilor reale care au șocat opinia publică și care continuă să ridice întrebări despre comportamentul uman și despre circumstanțele care au făcut posibile unele dintre cele mai cunoscute crime în serie, marcând istoria criminalisticii.