Jucăriile Montessori sunt în topul cadourilor de Crăciun. La 1 an şi 8 luni, Răzvan se dezvoltă prin jocuri educative

Răzvan are 1 an şi 8 luni şi are zeci de jucării Montessori cu forme geometrice şi încuietori. Sunt jucării interactive şi educative, care îi dezvoltă motricitatea.

Elena, mama lui, care este psiholog clinician şi psihoterapeut integrativ, se joacă cu Răzvan şi câte 3-4 ore pe zi. În tot acest timp, televizorul şi telefonul rămân închise, ca să nu îi distragă atenţia de la învăţare.

Elena Gheoculescu, mamă şi psihoterapeut integrativ: „Pe lângă văz şi auz implicăm şi tactilul ceea ce face ca procesul de învătare să fie unul mult mai plăcut şi atractiv. Dezvoltă îndemânarea, atenţia, abilităţile motricităţii fine, abilităţi atât de necesare viitorului şcolar şi viitorului adult care are nevoie să îşi organizeze timpul şi activităţile cotidiene.”

În depozitele magazinelor, produsele educative sunt pregătite spre livrare în toată ţara. Sunt în topul cadourilor pentru Crăciun, mai ales că sunt recomandate copiilor de la câteva luni, până la 10 ani.

Este o colecţie de materiale foarte căutate de către părinţi, pentru că au rezultate spectaculoase. Încurajează copilul să descopere să lucreze cu propriile mânuţe.

Statistica magazinului online Jucării Vorbăreţe arată că anul acesta faţă de 2019 a crescut cu 40% vânzarea la produsele Montessori. Preţurile variază între 8 şi 239 de lei.