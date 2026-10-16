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La 25 de ani, cercetat pentru pornografie infantilă și viol asupra unei minore

Un bărbat din Olt, în vârstă de 25 de ani, este cercetat penal, după ce ar fi realizat materiale pornografice și ar fi violat o minoră.
La 25 de ani, cercetat pentru pornografie infantilă și viol asupra unei minore
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Coralia Frigea
16 oct. 2026, 12:37, Social
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Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din Olt l-a reținut vineri pe un bărbat, în vârstă de 25 ani, pe care îl cercetează pentru pornografie infantilă și viol asupra unei minore.

„La data de 15 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Olt au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol asupra unui minor”, a comunicat DIICOT

Ce urmăresc anchetatorii

Suspectul i-ar fi cerut unei minore să îi transmită mai multe materiale pornografice pe o aplicație de mesagerie. De asemenea, acesta ar fi devenit insistent, în cazul în care fata nu îi furniza imaginile cerute.

Mai mult, bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu minora în cauză, cunoscându-i vârsta. Actele ar fi început în luna februarie a acestui an, iar din probatoriul administrat rezultă că s-ar fi încheiat luna trecută.

Cum s-ar fi cunoscut cei doi

Anchetatorii au aflat că bărbatul a cunoscut-o pe minoră în luna iulie a anului 2025, iar la acea dată aceasta avea doar 13 ani.

Bărbatul este acum cercetat penal pentru pornografie infantilă și viol asupra unei minore și va fi prezentat în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

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