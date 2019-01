Leş, despre cazul Ciucă: Regula în MApN este ca mandatul şefilor Statului Major să nu se prelungească. Se face în anumite situaţii

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a declarat că regula în MApN este să nu fie prelungite mandatele şefilor Statului Major al Apărării, subliniind că nu avea altă soluţie decât aceea de a ataca decretul lui Iohannis de prelungire a mandatului lui Nicolae Ciucă, pentru că îl consideră ilegal.

497 afişări

„Eu am comunicat şi cu domnia sa (preşedintele Klaus Iohannis, n.r.) şi public că nu vreau să prelungesc acest mandat. Regula în MApN este să nu se prelungească astfel de mandate. În acest moment noi avem un decret în vigoare. Avem şef al Statului Major al Apărării, care astăzi a fost la Bruxelles. Nu aveam cum să nu vin şi să atac acest decret, care din punctul nostru de vedere este ilegal. Legea spune clar propune ministrul Apărării persoana, avizează premierul şi apoi semnează preşedintele. Am pus Armata şi anumiţi oameni într-o situaţie dificilă din lipsa dialogului. Eu documentele le-am trimis cu două săptămâni înainte de şedinţa CSAT. Am încercat să iau legătura cu domnul preşedinte. S-a întâmplat că nu a avut timp. Am vorbit cu unul dintre consilieri. Am fost deschis la negociere atunci, să vedem care este cea mai bună variantă. Nu s-a dorit”, a declarat ministrul Apărării, Gabriel Leş, la Digi24.

Acesta mai subliniat că în 28 de ani de la Revoluţie, nu a fost prelungit mandatul de şef al Statului Major decât pentru o singură persoană.

„Prelungirea se face în anumite situaţii. Slavă Domnului că nu suntem în astfel de situaţii, nu suntem în stare de război”, a mai spus Leş.

Ministerul Apărării a transmis către Preşedinţie o plângere prealabilă prin care cere anularea decretului de prelungire a mandatului şefului Statului Major al Apărării, urmând ca, dacă Preşedinţia nu anulează decretul, să-l atace şi în contencios, au transmis surse din minister pentru MEDIAFAX.

Surse din Ministerul Apărării Naţionale au explicat, pentru MEDIAFAX, că instituţia a transmis marţi seară către Administraţia Prezidenţială o plângere prealabilă prin care se cere anularea decretului de prelungire a mandatului şefului Statului Major al Apărării, urmând ca, dacă Preşedinţia nu anulează decretul în termen de 30 de zile, plângerea să fie trimisă şi la instanţă, în contencios-administrativ.

"Este vorba despre o plângere prealabilă, paşii legali pentru a ataca un act care, să zicem noi, este ilegal este pentru prima dată la unitatea emitentă şi apoi la contencios-administrativ. (Am cerut -n.r.) să anuleze acel document şi motivele pentru care noi spunem că este ilegal, pentru că nu are semnăturile conform legii", au explicat sursele citate pentru MEDIAFAX.

Termenul legal pentru ca Administraţia Prezidenţială să dea un răspuns este de 30 de zile. Plângerea prealabilă a fost depusă şi înregistrată marţi seară, potrivit sursei citate.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciucă ca şef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în şedinţa CSAT propunerea făcută de MApN pentru această funcţie.

Ulterior, premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Apărării, Gabriel Leş, au acuzat că şeful statului nu a avut bază legală, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că decretul pentru prelungirea mandatului şefului SMG, Nicolae Ciucă, semnat de preşedintele Klaus Iohannis, nu respectă condiţiile de legalitate şi creează premisele unui conflict juridic de natură constituţională.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.