Lista galbenă a fost actualizată de CNSU. Cine nu intră în carantină la întoarcerea în ţară. Condiţiile pentru călătorii în străinătate

Avem o nouă listă galbenă, după ce Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat. Ţări cu comunităţi importante de români, precum Italia, Franţa sau Marea Britanie continuă să fie pe această listă.

La fel şi Ungaria sau Bulgaria, dar şi Spania, asta şi pentru că rata de incidenţă din ultima săptămână nu reflectă situaţia reală de acolo, fiind raportate mai puţine cazuri ca urmare a eliminării unor date duplicate de la începutul pandemiei până în prezent.

Odată ce te întorci în România din aceste ţări, intri în în izolare la domiciliu. Pentru zece zile, dacă prezinţi la graniţă un test PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării în ţară.

Sau 14 zile, în lipsa testului. Cu posibilitatea de a ieşi după zece zile dacă faci un test în ziua opt, al cărui rezultat să fie negativ.

Eşti scutit de carantină şi prezentarea unui test negativ dacă te-ai vaccinat şi au trecut cel puţin zece zile de la administrarea celei de-a doua doze.

Excepţie fac şi persoanele care au avut Covid-19 în ultimele 90 de zile, cu condiţia să fi trecut cel puţin 14 zile de la momentul la care au fost confirmate pozitiv.

Dovada că au avut virusul se poate face şi cu un test de anticorpi.

Dacă nu eşti vaccinat şi te aventurezi să pleci în străinătate, trebuie să verifici înainte condiţiile de intrare în ţara respectivă.

Unele state cer test PCR negativ, în timp ce altele impun şi carantina la intrarea pe teritoriul lor.

Cehia,

Estonia,

San Marino,

Muntenegru,

Malta,

Serbia,

Iordania,

Ungaria,

Seychelles,

Liban,

Israel,

Slovacia,

Suedia,

Slovenia,

Bahrain,

Bonaire,

Saint Eustatius and Saba,

Palestina,

Andorra,

Monaco,

Letonia,

Republica Moldova,

Albania;

Franţa,

Italia,

Polonia,

Aruba,

Cipru,

Brazilia,

Luxemburg,

Saint Lucia,

Emiratele Arabe Unite,

Kuweit,

Insulele Turks si Caicos,

Macedonia de Nord,

Maldive,

Kosovo,

Puerto Rico,

Olanda,

Isle of Man,

Bulgaria,

Austria,

Uruguay,

Liechtenstein,

Lituania,

Chile,

Bosnia and Herzegovina,

Belgia,

Peru,

Marea Britanie,

Africa de Sud,

Spania.