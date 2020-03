Lumânări aprinse şi coroane de flori în memoria foştilor deţinuţi politici anticomunişti | GALERIE FOTO

Foştii deţinuţi politici au aprins, luni, lumânări şi au depus coroane de flori la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Parcul Central din Cluj-Napoca. Unul dintre ei a spus că nu ar fi rezistat 10 ani în închisoare fără ajutorul lui Dumnezeu.

Mai mulţi foşti deţinuţi politici şi reprezentanţi ai autorităţilor locale au depus, luni, coroane de flori la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Parcul Central din Cluj-Napoca şi au aprins lumânări cu ocazia Zilei Deţinuţilor Politici Anticomunişti.

La monument a fost oficiată o slujbă religioasă de pomenire de către PS Benedict Bistriţeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

Printre cei prezenţi s-a numărat şi Grigore Pepene, fost deţinut politic născut în Vrancea, în vârstă de 95 de ani, care a fost condamnat la o pedeapsă de 10 ani în închisorile comuniste în anii 1950 pentru că a luptat, ca partizan, în munţi, faţă de regimul de atunci.

„Această zi de comemorare este cea mai importantă pentru mine şi am venit, doar o mână de oameni, câţi mai suntem, să ne aducem aminte de foştii noştri colegi de suferinţă care nu mai sunt printre noi. Suferinţa ne-a topit pe toţi. Eu am fost într-o organizaţie, nu am vrut să mă fac ofiţer în armata comunistă şi am mers în munţi alături de fraţii noştri. Colegul meu de bancă din clasa I-a până în clasa a VII-a m-a turnat la Securitate, m-au prins securiştii, m-au bătut şi mi-au dat 10 ani de închisoare pentru că am luptat împotriva orânduirii comuniste. Am executat anii de închisoare la Galaţi, Gherla, Baia Sprie şi la Aiud”, a declarat Pepene corespondentului MEDIAFAX.

Acesta a povestit cum a dormit pe jos, pe ciment, în primele două ierni la închisoarea din Galaţi, fără pic de foc, într-o celulă în care era şi un geam spart.

„La Gherla eram 113 deţinuţi într-o singură cameră, dormeam pe jos şi primeam o singură pâine pentru toţi. Am rezistat şi Dumnezeu m-a ajutat, singurul care m-a ajutat de am trecut prin acest iad, că altcineva nu putea. Mă rugam tot timpul, în gând sau cu voce tare, în celulă, credinţa m-a ajutat”, a menţionat Grigore Pepene.

