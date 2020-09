Marcel Ciolacu: Nu purtăm negocieri pentru prelungirea stării de alertă. Cum am anunţat că nu votăm, au explodat îmbolnăvirile

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că PSD nici măcar nu poartă discuţii de negociere votul privind prelungirea stării de alertă. El a mai spus că numărul de cazuri de infectaţi a explodat când social-democraţii au anunţat că nu votează şi e sigur că Guvernul a intervenit asupra testărilor.

„Cu cine se negociază? În acest moment, eu nu am nicio discuţie instituţională în ceea ce priveşte starea de alertă. Am transmis mesajele şi ce ne dorim noi din acel HG”, a zis preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, vineri, la Antena3.

Social-democratul a afirmat că nu ar mai trebui numită stare de alertă, ci intermediară, până la revenirea la normalitate şi sub nicio formă nu ar trebui prelungită mai mult de 15 zile.

Întrebat dacă are suspiciuni referitor la cifrele îmbolnăvirilor, liderul PSD a răspuns că e sigur că se intervine asupra rezultatelor.

„Nu că am suspiciuni, am certitudini. În momentul în care noi am anunţat că ne gândim dacă votăm sau nu prelungirea stării de alertă, deodată, la TV, a explodat numărul de îmbolnăviri. De ce au stopat-o pe doamna primar Gabriela Firea să mai testeze?”, a spus Ciolacu.

Cazurile de coronavirus au crescut radical.

Partidele de Opoziţie nu dau semne că ar vota prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.