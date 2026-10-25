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Mesajul ministrului Apărării pentru militarii români de Ziua Armatei Române

Ministrul Apărării, Radu Oprea, s-a adresat militarilor români cu prilejul Zilei Armatei Române. Ceremoniile au avut loc duminică, la Borcea, la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”. Acolo s-au desfășurat o ceremonie militară și o expoziție de tehnică militară.
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Petru Mazilu
25 oct. 2026, 10:51, Politic
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Ministrul Apărării, Radu Oprea, a participat duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Armatei României, de la Baza Aeriană de la Borcea, Călărași. Oprea le-a mulţumit militarilor, civililor din Armată, familiilor acestora şi veteranilor pentru sacrificiile și eforturile făcute. Ministrul a mai spus că ameninţările generate de războiul provocat de Rusia în Ucraina şi riscurile din regiunea Mării Negre impun consolidarea capacităţilor de apărare a României.

Oprea: Generației dumneavoastră îi revine responsabilitatea de a apără și de a contribui la prevenirea unui alt conflict

„Pacea și libertatea nu sunt garantate. Dacă generațiile de militați au luptat pentru teritoriul național, dumneavoastră va revine misiunea de a continua. Recent piloții români au doborât două drone de atac la Marea Neagră. Cinci drone au fost doborâte. O altă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian aliat. (,,,) Cunoașteți implicațiile agresiunii ruse din Ucraina”, a mai spus Oprea    referindu-se la alertele repetate provocate de dronele rusești.

Ministrul Apărării a subliniat faptul că dronele doborâte de piloții de la Borcea arată pregătirea militarilor români

Demnitarul le-a vorbit militarilor despre prioritățile mandatului său. Este vorba despre achiziționarea de echipamente pentru detectarea dronelor și operaționalizarea hub-ului de securitate de la Marea Neagră.

„Militarii au nevoie de echipamente moderne (…) datoria noastră este să răspundem acestor nevoi”, a precizat ministrul Apărării.

Ce semnifică Ziua Armatei României

Ziua Armatei României este sărbătorită anual pe 25 octombrie, în baza Decretului nr. 381 din 1 octombrie 1959. Data marchează încheierea, la 25 octombrie 1944, a eliberării nordului Transilvaniei de sub ocupația trupelor germane și ungare, după luptele desfășurate în nord-vestul țării.

Peste 525.000 de militari români au participat la luptele din perioada 23 august – 25 octombrie 1944. Aproximativ 58.000 dintre aceștia au fost uciși sau răniți. Eliberarea nordului Transilvaniei nu a însemnat sfârșitul luptelor. Armata României a continuat operațiunile alături de Aliați în Ungaria, Cehoslovacia și Austria, până la încheierea războiului în Europa.

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