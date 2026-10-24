Mesajul Patriarhului Daniel de Sfântul Dimitrie cel Nou: „Pelerinajul poate deveni o amintire luminoasă pentru copii și tineri”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a întâmpinat sâmbătă, la altarul exterior al Catedralei Patriarhale, pe participanții la Procesiunea Calea Sfinților cu un cuvânt intitulat: „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea ne cheamă la sfințirea vieții prin rugăciune și iubire milostivă”, transmite Basilica.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că participarea la pelerinaj alături de familii poate deveni o amintire luminoasă pentru copii și tineri, întărindu-le dragostea pentru Dumnezeu.

Patriarhul Daniel a remarcat că la pelerinajul anual la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vin să se închine numeroase familii, părinți împreună cu copiii lor, bunici și bunice alături de copii și nepoți.

„Pentru copii și tineri, aceste zile de pelerinaj pot deveni amintiri luminoase, care să le întărească, peste ani, dragostea pentru Dumnezeu și pentru sfinții Lui”, a subliniat Patriarhul României.