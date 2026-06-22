Meseria de livrator de hrană, în Clasificarea Ocupațiilor. Ce cursuri vor trebui să aibă angajații

Potrivit unui comunicat al ANPC, demersurile sunt necesare pentru asigurarea reglementărilor și recunoașterii corespunzătoare a activităților cu impact direct asupra siguranței și protecției consumatorilor.

Astfel, ANPC anunță că a retransmis documentația necesară pentru introducerea ocupației de „Livrator de hrană” în Clasificarea Ocupațiilor din România.

ANPC consideră necesară recunoașterea distinctă a acestei ocupații, având în vedere specificul activităților desfășurate și responsabilitățile asociate transportului și livrării produselor alimentare destinate consumului uman.

„Spre deosebire de ocupația de «Curier», ocupația de «Livrator de hrană» are ca obiect principal transportul și livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerințe specifice privind: curs de igienă alimentară; prevenirea contaminării produselor; menținerea condițiilor adecvate de transport”, transmite ANPC.

Prin acest demers, ANPC urmărește consolidarea cadrului de reglementare pentru activitățile de livrare a alimentelor și creșterea gradului de responsabilizare a operatorilor implicați în acest sector aflat într-o continuă dezvoltare.