Milenialii vor experienţe, nu proprietăţi

Modurile de viaţă alternative capătă din ce în ce mai mulţi adepţi pe platformele de socializare. Tinerii sunt îndemnaţi să nu mai cheltuiască pe proprietăţi, să renunţe la case şi să locuiască în rulote sau să cumpere case mici şi să lucreze remote. Totul pentru ca să se poată retrage mai devreme şi să-şi urmeze visurile.

Răzvan asta a făcut, a renunţat la o afacere în IT în România şi a plecat în Tailanda unde organizează excursii cu catamaranul său, iar sociologul Silvia Lucican îţi spune că mentalităţile s-au schimbat.

Razvan Negoiţă, aventurapeocean.ro: Simţeam că lipseşte ceva acolo şi când a fost un loc să pot să fac o schimbare am decis că pot s-o fac acum şi să mă gândesc la grijile bătrâneţii la bătrâneţe, ca să spun aşa. Am zis eu că n-o să-mi pară rau şi şi nu mi-a părut rău deloc, adică am făcut pasul chiar atunci când trebuia.

Silvia Lucican, sociolog: Astăzi, proprietăţile materiale nu mai sunt cele care definesc identitatea noastră, ci lucrurile pe care le experimentăm, lucrurile legate de stilul de viaţă sunt cele care ne definesc.