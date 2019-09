Militar român mort în urma noului atac sinucigaş din Kabul/ Bilanţ provizoriu/ Dăncilă: Ne obligă să luptăm împotriva terorismului

Potrivit Ministerului Apărării, militarul român se afla în timpul unei misiuni de patrulare mixtă în apropiere de Green Zone din Kabul.

„Un militar român şi-a pierdut viaţa astăzi, 5 septembrie, în jurul orei 11.40, ora României, în Afganistan, în timpul executării unei misiuni de patrulare mixtă în apropiere de Green Zone din Kabul”, anunţă Ministerul Apărării, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, informaţii suplimentare referitoare la identitatea militarului vor fi difuzate după anunţarea familiei acestuia, conform procedurilor în vigoare.

„Conducerea Ministerului Apărării Naţionale îşi exprimă regretul pentru moartea militarului român şi este alături de familia îndoliată”, mai arată MApN.

O maşină încărcată cu explozibil a fost detonată joi în estul capitalei afgane Kabul, în apropierea zonei în care se află misiunile diplomatice străine, printre care ambasada Statelor Unite şi sediul misiunii NATO, au anunţat oficialii locali, citaţi de Associated Press.

O maşină încărcată cu explozibil a fost detonată joi în estul capitalei afgane Kabul, în apropierea zonei în care se află misiunile diplomatice străine, printre care ambasada Statelor Unite şi sediul misiunii NATO, au anunţat oficialii locali, citaţi de Associated Press.

Cel puţin zece persoane au murit şi alte 40 au fost rănite, a transmis directorul spitalului la care au fost transportate victimele.

ATENŢIE, URMEAZĂ IMAGINI EXPLICITE

Video of today's #Taliban VBIED attack in #Kabul. Apparently, the target was those "foreigners" in white armored cars. pic.twitter.com/xi3r2jEtlY