Dosarul 10 august nu se termină aici, „nu s-a pus punct”, declară ministrul Justiţiei. Stelian Ion cere răbdare până la motivarea încheierii de respingere a redeschiderii dosarului.

Este foarte important ca oamenii să cunoască detalii legate de stadiul acestui dosar, a spus ministrul, catalogând manifestările de atunci drept „un eveniment nefericit care a stârnit multe emoţii şi continuă să stârnească emoţie”.

Ministrul atrage atenţia că nu se va face lumină în acest dosar azi: „O parte din dosarul 10 august a fost clasat în mod definitiv faţă de unele persoane împotriva cărora s-a făcut plângere penală, persoane care fac parte din conducerea Jandarmeriei, implicate în evenimente. Clasarea a suscitat un val de emoţie, într-un fel e de înţeles”.

Stelian Ion a adăugat că este foarte important să aşteptăm motivarea încheierii de respingere a redeschiderii dosarului: „Până nu vedem motivarea, nu putem avea o imagine de ansamblu asupra a ceea ce s-a întâmplat, din punct de vedere procedural şi al anchetei. Aşadar, solicitarea mea pentru toată lumea este să avem răbdare, să vedem motivarea. Cert este că dosarul 10 august nu se termină aici, nu s-a pus punct”.

Ministrul a adăugat că din cauza aflată în cercetare la DIICOT s-a disjuns o parte care „îşi va urma cursul, va trebui să se continue ancheta în partea referitoarte la interacţiunea jandarmilor cu manifestanţii. Teoretic e posibil orice”.

El a spus că i se pare prematur să vorbim despre sesizarea CEDO în acest caz şi că îşi doreşte să se facă lumină, într-un fel sau altul, în România. "Dacă e vreo aşteptare din partea cuiva să intervină ministrul Justiţiei, nu se poate întâmpla şi e bine că e aşa”, a mai afirmat ministrul.

Stelian Ion: „După motivare, voi analiza dacă e cazul sesizării Inspecţiei Judiciare”

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, susţine că după ce va primi motivarea judecătorilor în dosarul „10 august” va analiza dacă este cazul să sesizeze Inspecţia Judiciară.



Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a spus vineri că a ridicat la CSM problema necesităţii unui răspuns din partea sistemului judiciar în acest caz.

„Ieri am participat la o şedinţă a CSM în care am ridicat o problemă, aceea de a veni sistemul judiciar cu un răspuns faţă de situaţia creată. S-a înţeles faptul că opinia publică aşteaptă un răspuns mai ales din partea sistemului judiciar, o solicitare în sensul în care să primim un astfel de răspuns şi după o verificare a Inspecţiei Judiciare a fost admisă de CSM, e adevărat într-o formă refăcută de un alt membru al CSM, lucru pe care îl consider pozitiv, răspunsurile trebuie să vină în primul rând din acea zonă”, a spus Stelian Ion.

De asemenea, ministrul Justiţiei a mai spus că va solicita un control cu privire la activitatea generală a procurorilor, după ce a observat că multe dosare „s-au împotmolit” de-a lungul timpului.

„Ar putea exercita un control prin procurori anume desemnaţi cu privire la activitatea generală a procurorilor, pentru că, aşa cum vă spuneam, nu pot interveni pe dosare şi pe soluţii din anumite dosare concrete. De-a lungul timpul am observat următorul lucru şi voi face o solicitare pentru a declanşa un control de genul acesta: am observat că multe dosare au avut o soartă nu tocmai fericită, s-au împotmolit de-a lungul anilor prin nişte mecanisme care trebuie verificate foarte atent şi care trebuie înlăturate, şi anume printr-un gen de declinări de competenţe dintr-o parte în alta, printr-un gen de smulgere a dosarelor de la un organ de anchetă, de la o direcţie sau alta şi lucrul ăsta nu e deloc de bun augur”, a declarat Stelian Ion.

Conform acestuia, unele dosare sunt „smulse dintr-o parte în alta, prin tot felul de arficii, fie că se face o plângere aşa fictivă pe nişte fapte imaginate, lovituri de stat, fie că se folosesc alte tertipuri”.

„Aşadar, pe această chestiune care e de ordin general voi solicita să facem un control şi în urma acestui control să vedem ce remedii legislative putem propune Parlamentului”, a spus ministrul.

Acesta a mai declarat că, după primirea motivării în dosarul „10 august” va analiza dacă e cazul să sesizeze Inspectţia Judiciară.

„Ministrul Justiţiei mai poate formula sesizări către Inspecţia Judiciară şi după ce primim motivarea din partea judecătorului de cameră preliminară voi analiza dacă este cazul să formulez o astfel de sesizare. Până atunci consider că este prematur, nu există elemente suficiente acum”, a precizat Ion.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut joi ministrului Justiţiei să explice public de urgenţă cum s-a ajuns în situaţia ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat.

Tribunalul Bucureşti a respins cererea DIICOT privind dosarul „10 august”.

Dosarul „10 august” a fost clasat de DIICOT în iunie, anul trecut. Printr-o ordonanţa din data de 26 iunie, procurorii au dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii, în forma tentativei, a infracţiunii de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi declinarea competenţei de efectuare a urmăririi penale pentru purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, constând în aceea că „în data de 10.08.2018, începând cu ora 18.00, cu ocazia mitingului organizat în zona Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti, au avut loc incidente violente în care au fost implicate forţele de ordine din cadrul Jandarmeriei Române, în urma cărora a rezultat rănirea mai multor persoane”, în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare.

DIICOT a mai dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii de către suspecţii maior Cazan Laurenţiu Valentin, comisar şef de poliţie Chirică Mihai Dan, colonel Cucoş Gheorghe Sebastian şi colonel Sindile Ionuţ-Cătălin a infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

Ulterior, conducerea DIICOT a cerut redeschiderea urmăririi penale, însă marţi, Tribunalul Capitalei a decis sa respinga cererea.

Cererea DIICOT a fost trimisă la Curtea de Apel Bucureşti, iar de acolo a ajuns la Tribunalul Bucureşti.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, s-a declarat revoltat de decizia prin care Tribunalul Bucureşti a respins cererea DIICOT privind redeschiderea dosarului „10 august”. „Îmi vine să mă iau cu mâinile de cap... lucrurile nu pot să rămână aşa”, susţine Voiculescu.

Premierul Florin Cîţu spunea miercuri că, în calitate de cetăţean, este dezamăgit de decizia luată în dosarul „10 august” şi a anunţat că aşteaptă opinia experţilor cu privire la eventualele căi de atac.

Pe de altă parte, secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a condamnat, miercuri, „derapajele de limbaj în transmiterea mesajului public” în ceea ce priveşte declaraţiile unor politicieni cu referire la soluţia pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 10 august”.