Ministrul Sănătăţii: Dezinfectanţii neconformi, retraşi imediat după analizele de laborator / Despre gripă: Recomand în continuare precauţie

Dezinfectanţii pentru spitale care nu îndeplineau standardele corespunzătoare privind distrugerea microbilor au fost retraşi imediat după analizele de laborator, declară ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Aflată, miercuri, la Techirghiol, Sorina Pintea a declarat că dezinfectanţii care nu îndeplineau standardele de performanţă au fost retraşi imediat după ce s-au primit analizele de laborator.

„Au fost retraşi în momentul în care s-a constatat că nu sunt conformi. Adică proprietăţile pe prospect nu corespund cu ceea ce s-a analizat în laboratoare acreditate”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea s-a aflat, miercuri, la Techirghiol, în judeţul Constanţa, unde a participat la începerea proiectului de investiţii la Secţia spital neuro-psiho-motorie copii din cadrul Sanatoriului balnear şi de Recuperare Techirghiol, obiectiv ce va fi realizat prin Compania Naţională de Investiţii.

Poliţiştii au făcut cinci percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova, la persoane fizice şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale ce produc, importă şi comercializează produse biocide, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor şi comercializarea de produse alterate. Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2018, ar fi fost fabricate şi vândute către diverse spitale produse biocide utilizate la dezinfecţia suprafeţelor, care însă nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că percheziţiile poliţiştilor au vizat firma SC Al Carina SRL, care este a doua cea mai mare firmă în acest domeniu şi care ar fi livrat spitalelor dezinfectanţi mult diluaţi. O altă percheziţie a fost la omul de afaceri Dan Cruceanu, acţionarul firmei.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că dezinfectanţii pentru spitale care nu îndeplineau standardele corespunzătoare privind distrugerea microbilor au fost utilizaţi în peste 30 de spitale din ţară.

„Activitatea” virusului gripal în România este în scădere

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că, deşi „activitatea” virusului gripal în România este în scădere, se recomandă în continuare precauţie, întrucât se mai înregistrează decese. Întrebată dacă ea s-a vaccinat, Pintea a răspuns afirmativ, spunând că a făcut totuşi 2 viroze puternice.

Ministrul Sănătăţii a spus, miercuri, la Techirghiol, judeţul Constanţa, că oamenii au început să înţeleagă necesitatea vaccinării antigripale, pentru că aproape toate vaccinurile cumpărate pentru populaţia din grupele cu risc au fost epuizate.

„Din păcate, anul acesta numărul deceselor a fost de peste 170; 179 de decese avem în acest moment. Anul trecut am avut 129. Un lucru bun este că vaccinurile achiziţionate de Ministerul Sănătăţii pentru populaţia din grupele cu risc s-au epuizat. În sensul că au fost achiziţionate 1.330.000 de doze şi s-au efectuat un număr de 1.329.000. Deci aproape în totalitate epuizate. Semn că oamenii au început să înţeleagă necesitatea vaccinării”, a declarat ministrul.

Pintea a afirmat că activitatea virusului gripal pe teritoriul României este în scădere, dar recomandă în continuare precauţie.

„Din fericire, activitatea virusului gripal pe teritoriul României a scăzut în ultimele două săptămâni. Totuşi, în ultima săptămână, respectiv săptămâna trecută, au mai fost depistate 1.175 de cazuri de gripă. Prin urmare, recomandăm precauţie încă, având în vedere că mai avem decese şi cazuri de gripă la nivel naţional”, a spus Sorina Pintea.

Întrebată dacă ea a făcut vaccinul antigripal, Sorina Pintea a răspuns afirmativ, precizând însă că acest fapt nu a scutit-o de viroze: „Da, din păcate am luat un virus, din fericire nu virus gripal. Eu am făcut vaccinul în luna noiembrie şi de atunci am avut două viroze destul de puternice dar, precum vedeţi, le duc pe picioare”.

