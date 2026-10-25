Mister total. Polițiștii au găsit un om al străzii care avea în rucsac monede vechi în valoare de 80.000 de euro

Polițiștii italieni au găsit un om al străzii care avea monede vechi în valoare de 80.000 de euro. Bărbatul a spus că a găsit monedele lângă un depozit de gunoi. Explicația nu i-a mulțumit pe polițiști.