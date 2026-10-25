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Mister total. Polițiștii au găsit un om al străzii care avea în rucsac monede vechi în valoare de 80.000 de euro

Polițiștii italieni au găsit un om al străzii care avea monede vechi în valoare de 80.000 de euro. Bărbatul a spus că a găsit monedele lângă un depozit de gunoi. Explicația nu i-a mulțumit pe polițiști.
Mister total. Polițiștii au găsit un om al străzii care avea în rucsac monede vechi în valoare de 80.000 de euro
sursa foto. pexels
Petru Mazilu
25 oct. 2026, 08:44, Social
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Bărbatul de origine marocană locuiește pe străzile orașul Bolzano din nordul Italiei. În timpul unei razii, el a atras atenția polițiștilor.

Aceștia i-au verificat rucsacul și au găsit în interior 10 monede vechi. Ulterior, s-a stabilit că monedele de argint au o valoare estimată de 80.000 de euro.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că a găsit monedele lângă un coș de gunoi. El a susținut că nu a știut cât valorează acestea.

Explicația sa a ridicat suspiciuni, iar autoritățile încearcă acum să stabilească adevărata proveniență a comorii. Continuarea pe Mediafax Italia.

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