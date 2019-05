Câteva sute de persoane s-au adunat, duminică noapte, în Piaţa Victoriei din Capitală pentru a celebra prezenţa la urne, dar şi în semn de solidaritate cu românii din diaspora, care au petrecut ore la cozile formate în secţiile de votare pentru a-şi exercita acest drept.

„Am venit să protestez şi să celebrez, în acelaşi timp. Ce s-a întâmplat astăzi, mobilizarea de la vot este un succes, indiferent de rezultatul final. Faptul că lumea a ieşit din casă şi a votat este un succes extraordinar, faptul că referendumul a fost validat, la fel. Am venit pentru că sunt bucuroasă, dar şi ca un fel de protest, pentru că mi se pare important să continuăm aceste semnale şi să cerem sp fim ascultaţi. Situaţia din diaspora nu e o mare surpriză. S-a întâmplat şi în trecut, organizarea defectuoasă nu e o întâmplare, ci s-a încercat împiedicarea oamenilor să ajungă la vot, pentru că semnalele pe care le-au primit politicienii români şi PSD din diaspora, până acum, erau destul de clare. (...) Nu numai pe 10 august, ci şi apoi ştiau care e atitudinea oamenilor. (...) Nu vrem hoţie, nu vrem să fim conduşi de hoţi şi lucrul acesta s-a văzut. S-a văzut la urne”, a spus Raluca, în vârstă de 40 de ani.

Potrivit unor surse avizate, la protestul din Piaţa Victoriei s-au strâns câteva sute de persoane.

La rândul său, Mihai Olaru, din Teleorman, a spus că s-a prezentat în Piaţa Victoriei în semn de solidaritate cu românii din diaspora.

„Nu au fost lăsaţi să voteze, li s-au pus beţe în roate. Şi în cazul nostru, ca studenţi, am avut dificultăţi la votare. Eu am fost la sectia 117, cei care am fost pe liste suplimentare am intrat în clădire în 10 minute, apoi am stat două ore la coadă, pentru că doamna care se ocupa de noi era foarte lentă, nu era atentă şi scria toate listele de mână. Votul de azi a fost oarecum o reuşită, pentru că mai mulţi români au ieşit la vot, ceea ce este foarte important”, a declarat Mihai Olaru.

„Am venit în piaţă ca să fiu alaturi de românii care nu au reuşit azi să voteze, care au stat la cozi, deoarece s-a incercat să nu se voteze. Cine a organizat votul este responsabil pentru ce s-a întâmplat azi, dar sper că organizarea nu a fost făcută aşa intenţionat. A fost un număr foarte mare de votanţi, undeva la 9 milioane, rezultatul este bun şi cred că au votat cu cine au crezut ei că e mai bine. Acest vot va atrage un semnal de alarmă împotriva celor care vor să facă rău ţării”, a spus şi Ştefan Chlebosu din Brăila.

Cozi de mii de oameni s-au format în faţa secţiilor de votare din Bruxelles, Roma, Verona, Offenbach, Dublin, Londra, Antwerp, Amsterdam, Lille, Berlin şi Regensburg, românii declarându-se nemulţumiţi, pe reţelele de socializare, că aşteaptă ore bune în mulţime din cauza organizării slabe a autorităţilor române.

În acest sens, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că PSD şi-a bătut joc pentru a doua oară de români prin organizarea votului, mai ales în Diaspora.

