Modificări temporare în circulația trenurilor între Timișoara și Arad, în octombrie

FR Călători a transmis luni că pe secția Timișoara Nord -Arad vor avea loc lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei – Băile Călacea, efectuate de CNCF CFR SA.

Din acest motiv, circulația trenurilor va fi modificată temporar.

Astfel, în perioada 6-25 octombrie 2025, de luni până sâmbătă, trenul InterRegio 1539 Oradea – Arad – Timișoara Nord va circula normal pe ruta Oradea- Arad, iar între Arad și Timișoara Nord călătorii vor fi transportați cu mijloace auto puse la dispoziție de operator.

În aceeași perioadă, pentru trenul Regio 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea, pasagerii vor fi transbordați pe ruta Timișoara Nord- Arad cu autobuze, iar între Arad și Oradea trenul va circula conform graficului obișnuit.

CFR Călători recomandă pasagerilor să consulte programul actualizat de circulație și să își planifice călătoria din timp.