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Momentul exploziei de la CET Iași, suprins în imagini. Incendiul lasă mii de oameni fără apă caldă și căldură

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, la un transformator electric din incinta CET Iași, situat pe Calea Chișinăului, în municipiul Iași. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor și pentru a împiedica extinderea incendiului.
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Laura Buciu
17 oct. 2026, 22:00, Social
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UPDATE:

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 19:30, iar centrala a fost oprită.

Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea fumului, înlăturarea efectelor negative produse de incendiu și asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea reaprinderii focarelor.

Nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului urmează să fie stabilită în urma efectuării verificărilor specifice.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 100 mp, in momentul actual echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea fumului și a gazelor arse din incinta locației în care s-a produs incendiul.

Chiar dacă incendiul a fost lichidat, situația este însă gravă în Iași, pentru că peste 22.000 de apartamente, instituții publice, școli și spitale sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, iar din cauza exploziei urmate de incendiu, au rămas fără apă caldă și căldură.

Știre Inițială:

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, incendiul se manifestă la etajul întâi al unei hale industriale, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Suprafața totală a halei este de circa 5.000 de metri pătrați.

Șapte mijloace de intervenție, mobilizate la fața locului

La intervenție participă echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași, cu șapte mijloace de intervenție, inclusiv autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări și intervenții la înălțime, un echipaj de prim ajutor și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor.

Nu au fost raportate victime

Conform ISU Iași, până la acest moment nu fuseseră înregistrate victime.

Pompierii recomandă cetățenilor să evite zona intervenției, să păstreze distanța față de instalațiile electrice și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

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