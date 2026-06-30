Mort într-o mașină lovită în mers de un copac doborât de furtună, în Ilfov

Incidentul s-a produs marți seara în localitatea Găneasa, județul Ilfov.

Un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers.

La sosirea forțelor de intervenție, victima era decedată.

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) fac mai multe recomandări populației ca pe durata avertizărilor:

– Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro;

– Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

– În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

– Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

– Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

– Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

– Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

– Apelați Serviciul 112 în caz de urgență.