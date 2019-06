Mozaicul din Catedrala ortodoxă din Cluj-Napoca va fi refăcut

Consiliul Judeţean Cluj a alocat, marţi, peste 2,2 milioane de lei unor culte religioase recunoscute în România, cea mai mare sumă, 200.000 de lei revenind Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca pentru realizarea picturii prin tehnica mozaicului din interior începută în 2001, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a declarat, marţi, la finalul şedinţei deliberativului judeţean că sumele alocate nu sunt suficiente, dar s-a încercat alocarea, cu prioritate, pentru biserici care sunt distruse, partea de biserici care au luat foc sau construirea de capele în fiecare centru de comună.

„Am alocat bani pentru cultele religioase recunoscute, în totale peste 2,2 milioane de lei. Am avut foarte multe cereri, din partea cultului ortodox am avut 327 de cereri, nemaivorbind de cele provenite din partea greco-catolicilor, penticostalilor şi altor confesiuni. Din punctul nostru de vedere, am încercat să facem o împărţire echilibrată. Sigur, sumele nu sunt suficiente, dar am încercat pe priorităţi să alocăm aceşti bani, mai cu seamă pe partea de biserici care sunt distruse, partea de biserici care au luat foc sau construirea de capele în fiecare centru de comună. Toate cultele au solicitat acest lucru. Am alocat bani şi pentru bisericile din municipiul Cluj-Napoca şi pentru Arhiepiscopie pentru finalizarea lucrărilor în catedrală şi pentru finalizarea lucrărilor de construcţie de pe Calea Turzii. În ceea ce priveşte mozaicul din Catedrala Mitropilitană, unde am alocat cei mai mulţi bani, 200.000 de lei, vom vedea exact care este ritmul de lucru.Voi avea o discuţie cu IPS Andreicuţ şi sper ca la următoarea alocare să mai punem o sumă dacă e nevoie”, a spus Tişe.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, a declarat corespondentului MEDIAFAX că lucrările de realizare a picturii interioare a Catedralei Mitropolitane prin tehnica mozaicului au început în anul 2001.

„Lucrările vor mai dura, au fost alocări financiare cu intermitenţe. S-a finalizat cupola şi peretele din dreapta naosului. Sperăm să fie gata lucrarea cât mai repede”, a spus Ivanov.

Consiliul Judeţean Cluj a alocat 1,6 milioane de lei cultului ortodox, 93.500 pentru greco-catolici, 270.000 de lei pentru reformaţi, 80.000 de lei pentru romano-catolici, 25.000 de lei pentru biserica unitariană şi 84.000 de lei pentru cultele baptist şi pentiscostal.

