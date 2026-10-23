Prima pagină » Social » Mureș: Un tânăr cioban, mușcat de urs în timp ce era cu oile la pășunat. Intervenție de urgență a echipajelor SMURD și SAJ

Mureș: Un tânăr cioban, mușcat de urs în timp ce era cu oile la pășunat. Intervenție de urgență a echipajelor SMURD și SAJ

Un cioban în vârstă de aproximativ 25 de ani a fost atacat de urs, vineri seara, în extravilanul localității Viișoara, județul Mureș, în timp ce se afla cu oile la pășunat. El a fost transportat la CPU Sighișoara, întrucât prezintă plăgi mușcate la un braț și la un picior.
Mureș: Un tânăr cioban, mușcat de urs în timp ce era cu oile la pășunat. Intervenție de urgență a echipajelor SMURD și SAJ
Sursa foto: Facebook/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Diana Nunuț
23 oct. 2026, 20:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit primelor informații transmise de echipele de intervenție, incidentul a fost anunțat prin apel la 112.

Incidentul s-a petrecut în extravilanul localității Viișoara, din județul Mureș, în timp ce bărbatul se afla cu oile la pășunat.

La fața locului au fost trimise două ambulanțe, una de la Detașamentul Sighișoara, cu echipaj de paramedici, și cealaltă de la SMURD Târgu Mureș, cu medic.

Întrucât ciobanul a fost mușcat de către urs la un braț și la un picior, echipajele de intervenție i-au acordat primul ajutor pentru oprirea sângerărilor.

Ulterior, victima a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) Sighișoara.

Potrivit ISU Mureș, tânărul este în afara oricărui pericol. Acesta urmează să fie supus unor investigații medicale suplimentare.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
I-a cedat echipamentul în timpul luptei și s-a ales cu 500.000 de dolari: „Vă mulțumesc pentru bonus!”
GSP.ro
Averile URIAȘE din Guvernul Niculescu. Ministrul independent cu sute de mii de euro în conturi, case și terenuri
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport
Comisarul politic Neacșu: abia a intrat, dar ar ieși din Guvern. Jocurile pentru șefia Curții rezervate dinozaurilor din sistem
Libertatea
Nea Popa din „La Bloc”, dezvăluiri dureroase despre sănătate! Tudorel Filimon a renunțat la spectacole și doarme cu mască: „Fac injecții în ochi
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor