Mureș: Un tânăr cioban, mușcat de urs în timp ce era cu oile la pășunat. Intervenție de urgență a echipajelor SMURD și SAJ

Potrivit primelor informații transmise de echipele de intervenție, incidentul a fost anunțat prin apel la 112.

Incidentul s-a petrecut în extravilanul localității Viișoara, din județul Mureș, în timp ce bărbatul se afla cu oile la pășunat.

La fața locului au fost trimise două ambulanțe, una de la Detașamentul Sighișoara, cu echipaj de paramedici, și cealaltă de la SMURD Târgu Mureș, cu medic.

Întrucât ciobanul a fost mușcat de către urs la un braț și la un picior, echipajele de intervenție i-au acordat primul ajutor pentru oprirea sângerărilor.

Ulterior, victima a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) Sighișoara.

Potrivit ISU Mureș, tânărul este în afara oricărui pericol. Acesta urmează să fie supus unor investigații medicale suplimentare.