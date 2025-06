Negrescu speră ca experții internaționali de la Salina Praid să ajute la reconstrucția salinei

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, spune că experții europeni, pe care i-a solicitat în urmă cu o săptămână, sunt la Praid pentru a ne ajuta la gestionarea inundațiilor precum și la protejarea ei. el speră că ei vor sprijini și „la reconstrucția viitoare a salinei”.

„Când am inițiat acest demers și am contactat comisarul european de resort, unii au crezut că e doar o simplă scrisoare. Nu m-am lăsat. Și iată că, împreună cu câțiva colegi, am făcut ca acest lucru să se întâmple. Doar prin eforturi comune putem să depășim această situație. De aceea, consider că trebuie folosite toate instrumentele europene disponibile”, spune Victor Negrescu despre experții internaționali care acum sunt la Praid.

Negrescu mai propune o soluție pentru Praid

„Prin noile modificări aduse politicii de coeziune, inclusiv prin amendamentele pe care le-am promovat în Parlamentul European, putem realoca sume importante din fondurile europene necheltuite pentru zonele inundate, Salina Praid și populația afectată. Acest lucru se poate vedea din comunicarea Comisiei privind revizuirea politicii de coeziune”, a afirmat Victor Negrescu.

Salina Praid a fost închisă pe 28 mai 2025 după ce râul Corund a străpuns albia și s-a infiltrat în salină, debitul pârâului crescând de peste o sută de ori comparativ cu nivelul normal din cauza ploilor torențiale.