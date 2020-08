Doar în ultima lună, în Timiş s-a înregistrat o dublare a numărului de cazuri de coronavirus, care acum este de peste 2.300. Astfel, judeţul care se lăuda cu cele mai puţine persoane infectate a ajuns acum locul pe locul 9 în clasamentul cu cele mai multe cazuri. Şi chiar dacă, cei mai mulţi dintre bolnavi nu ştiu de unde au contractat virusul, explicaţia vine de la specialişti.

Cristian Oancea, directorul Spitalului Victor Babeş din Timişoara consideră că de vină este nerespectarea măsurilor impuse de autorităţi, mai ales în concendiu. Contractează infecţia pe litoral sau în staţiunile montane, se întorc la lucru, iar de aici până la apariţia focarelor de COVID-19 nu mai este decât un pas. În acest moment, în Timiş sunt active şapte astfel de focare de infecţie, monitorizate de DSP.

”Deci am avut frisoane, febră, am rămas două ile fără miros, fără gust şi mi-am dat seama că sunt infectat. A doua zi am şi sunat la 112, mi-au luat testul şi peste două zile mi-a venit rezultatul pozitiv”, spune un pacient infectat cu noul coronavirus.

”Practic, oamenii se duc în concedii, uită, se relaxează şi de la această relaxare nu-şi mai poartă măştile, nu mai respectă distanţarea de 1,5-2 metri, vin aici, se duc la lucru, şi acolo infectează în corporaţii, sau la bandă, sau unde lucrează dânşii şi îi infectează pe colegii lor, pentru că iarăşi nu respectă măsurile de protecţie”, a declarat Cristian Oancea – directorul Spitalului Victor Babeş Timişoara.