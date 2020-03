O comună din Dolj plăteşte o treime din buget pentru a scăpa de gunoaie

La nici 10 kilometri de Craiova, în localitatea Mischii, locuitorii colectează deşeurile selectiv. Autorităţile locale au încheiat contract cu o firmă, prin masterplanul de deşuri al judeţului Dolj, un proiect finanţat prin fonduri europene prin care se încearcă eliminarea gropilor improvizate de gunoi şi colectarea ecologică a deşeurilor.

Primarul comunei, Gheorghe Popa, a declarat, pentru Mediafax, că această colectare selectivă a deşeurilor a crescut cheltuielile. În luna ianuarie, potrivit edilului, primăria a achitat 16500 lei pentru 20 de tone de gunoi. Cu 9500 de lei mai mult faţă de luna decembrie 2019, când firma de salubritate a contorizat 19 tone de deşeuri.

„Am avut un vârf, în luna a şasea(n.r. anul 2019) de 11839 lei şi erau 30 de tone, iar acum, în factura nouă avem 19 tone şi face 16557 lei. Este aproape dublu, în condiţiile în care cantitatea de gunoi a scăzut aproape la jumătate”, a declarat Gheorghe Popa, primarul comunei Mischii

Preţul gunoiului se reflectă şi în buzunarele localnicilor. Dacă anul trecut au plătit o taxă lunară de aproximativ trei lei de persoană, anul acesta vor trebui să achite de trei ori mai mult.

„Mult. Înţeleg cinci, şase …a fost trei lei. Dar 10 lei parcă…O să plătim că n-avem încotro, dar treaba e că…vorbim şi noi pe aici, prin sat, e cam mult.”, a declarat un localnic.

Dacă oamenii nu plătesc taxa de gunoi, suma trebuie achitată de primărie. Potrivit primarului din Mischii bugetul comunei pentru anul 2020 este de 600 000 lei. Un calcul simplu arată că, în aceste condiţii, autoritatea locală va plăti anul acesta, numai pentru ridicarea gunoiului, aproape 2 sute mii lei. Adică, o treime din buget.

„O tonă de grâu este este 600 lei, o tonă de porumb este 500 lei, o tonă de mazăre furajeră 800 lei, iar aici vorbim de o tonă de gunoi de 1000 lei.Mie mi se pare foarte foarte mult pentru că ne încarcă bugetul, chiar dacă noi am o taxă fixă pe persoană, vreau să remarc că acei bani nu se vor încasa în totalitate pentru că noi nu putem înasa în totalitate nici impozitele. Ia gândiţi-vă că la 16500 lei, cât a venit acum factura,ori 10, face 165000 lei, ori 12…aproximativ 200000 lei, bani pe care Mischiul va trebui să-i plătească pe acest an. Cu siguranţă nu vom încasa aceşti bani şi atunci va trebui să punem banii din bugetul local. ori, cred că nu este în regulă să punem bani din bugetul local, în fiecare an. Cu aceşti bani pe care noi îi băgăm în plus la taxa de gunoi, la colectarea gunoiului, am putea să facem lucruri necesare în comună şi foarte utile”, a declarat Gheorghe Popa, primarul comunei Mischii

Autorităţile judeţene spun că taxa este calculată în funcţie de cantitatea de deşeuri pe care oamenii o aruncă, dar şi de numărul populaţiei rezidente pe care primarii o declară . La asta se adaugă şi o majorare, hotărâtă prin lege, pe care operatorul de depozit o suportă de la începutul acestui an, de 80 de lei, în loc de 30 lei, cât era până acum.

Adelina Plăcintescu , director Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, a declarat: „Taxele existente în judeţul Dolj sunt calculate în baza istoricului cantităţii de gunoi din anul anterior, a populaţiei comunicate de către primării şi a noilor tarife modificate recent de cei doi operatori ai serviciului de salubrizare. Cu cât se aruncă mai mult deşeuri reziduale şi nu se colectează separat, cu atât tarifele şi taxele pe care le suportăm fiecare sunt mai mari. Mai fac precizarea că, pentru a fi corecţi şi echitabili, taxele propuse către taxele propuse către UAT-uri au fost făcute diferenţiat pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială în parte, în aşa fel încât fiecare să-şi administreze cantitatea de deşeuri care o are raportat la numărul de populaţie care o înregistrează pe raza localitaţii respective. Noi am avut corespondenţă cu UAT-urile pentru a ne comunica exact datele. Unele administraţii locale au fost cooperante, ne-au transmis populaţia rezidentă din punctul dumnealor de vedere, altele nu au fost aşa cooperante, drept pentru care a trebuit să ne raportăm la INS, la recensământul existent. Chestiune care nu ştim dacă refelctă sau nu realitatea. Chestiune care, până la urmă, influenţează chiar taxa dânşilor”

În funcţie de localitate, doljenii plătesc taxa pentru gunoi între 2 -12 lei lunar, de persoană.

