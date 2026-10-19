O femeie a murit în timp ce traversa strada în Capitală. Un autocar a dat peste ea. Restricții de trafic în Sectorul 2

O femeie, în vârstă de 47 de ani, a murit luni seară, în urma unui accident rutier produs în Sectorul 2 din Capitală. Din primele informații transmise de polițiști, aceasta ar fi fost acroșată în timp ce traversa pe trecerea de pietoni.

Victima a fost lovită de un autocar.

Anchetatorii refac filmul tragediei

Un șofer de cetățenie străină, în vârstă de 50 de ani, circula cu autocarul pe Șoseaua Colentina, iar, la intersecția cu Șoseaua Ştefan cel Mare, acesta ar fi dat peste o femeie care traversa strada.

Primul apel la 112 a fost dat la ora 19:45. Autoritățile s-au deplasat la locul accidentului, însă, pentru femeia de 47 de ani, a fost prea târziu. Aceasta a murit, în urma impactului.

Polițiștii l-au testat pe șoferul autocarului, pentru a-și da seama dacă bărbatul consumase alcool. Rezultatul testului a fost negativ.

Restricții de trafic în Sectorul 2

Autoritățile au impus restricții de circulație în Sectorul 2 al Capitalei. Intersecția în care s-a produs accidentul a rămas blocată.

Mai exact, șoferii care vor să ajungă la intersecția șoselelor Colentina cu Ştefan cel Mare nu vor putea parcurge ruta pe sensul de deplasare dinspre Str. Ziduri Moşi către Calea Moşilor.

Autoritățile au deschis un dosar penal și fac acum cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care a avut loc accidentul.