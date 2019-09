O nouă asociaţie a judecătorilor şi-a început activitatea: AJADO, înfiinţată la Oradea

O nouă asociaţie a magistraţilor, „Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului” (AJADO), şi-a început activitatea, din luna septembrie, înfiinţată la Oradea. Organizaţia are drept scop promovarea şi susţinerea independenţei judecătorilor şi drepturile omului.

„În luna septembrie 2019 si-a inceput activitatea publica “Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului” (AJADO), asociatie profesionala a judecatorilor infiintata in primavara anului 2019 la Oradea cu scopul, printre altele, de a promova, afirma, consolida si sustine statutul si independenta judecatorilor si a justitiei, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, valorile constitutionale si democratice, precum si statul de drept in Romania”, se arată într-un comunicat de presă..

Membrii fondatori ai AJADO sunt judecătoarea Florica Roman, (preşedinte), judecătorul Munteanu Traian (pensionar) - vicepresedinte şi judecătoarea Raluca Cuc, secretar.

“Crearea unei asociatii profesionale a judecatorilor pentru apararea drepturilor omului este in Romania o necesitate, in contextul in care drepturile cetatenilor romani au ajuns sa fie ignorate sau incalcate atat de catre o parte a reprezentantilor celor trei puteri ale statului – legislativa, executiva si judecatoreasca -, cat si de catre o parte a societatii civile si a presei. Pe langa respectarea Constitutiei si a legilor tarii, ca judecatori am jurat la intrarea in profesie sa «aparam drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei» si sa ne «indeplinim atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire».

Judecatorul este ultima reduta de aparare a drepturilor si libertatilor persoanei, de aceea, constienti fiind de datoria pe care o avem de a ne indeplini cu onoare, constiinta si fara partinire atributiile, Asociatia va intreprinde orice actiune permisa de lege si de statutul de judecator pentru a apara drepturile si libertatilor persoanei, precum si pentru a consolida independenta justitiei, democratia si statul de drept in Romania“, a spus presedinta Asociatiei, judecator Florica Roman, potrivit aceleiaşi surse.

Scopurile AJADO sunt::

“a) Promovarea, afirmarea, apararea, consolidarea si sustinerea prin toate mijloacele legale:

i. a statutului si independentei judecatorilor, precum si a independentei puterii judecatoresti atat in ansamblul sau, cat si in raport cu celelalte puteri din stat;

ii. a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in Romania;

iii. a valorilor constitutionale si democratice, precum si a statului de drept in Romania;

iv. a bunei functionari a Autoritatii Judecatoresti in ansamblul sau;

b) Intarirea si cresterea bunei functionari a justitiei ca serviciu public;

c) Cresterea transparentei, eficientei, independentei, impartialitatii, performantei, responsabilitatii si profesionalismului in justitie;

d) Imbunatatirea imaginii justitiei in spatiul public;

e) Cresterea increderii cetatenilor in actul de justitie si in functionarea justitiei in ansamblul sau;

f) Consolidarea relatiei dintre justitie, societatea civila, mass-media si opinia publica;g) Modernizarea si reformarea sistemului de justitie;

h) Imbunatatirea discursului public despre justitie;

i) Instituirea unei relatii institutionale corecte, in limitele legii, intre procurori si judecatori in beneficiul bunei functionari a justitiei si respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale;

j) Promovarea, afirmarea, apararea, consolidarea si sustinerea prin toate mijloacele legale a statutului procurorului, in limitele stabilite de Constitutie si lege.”

