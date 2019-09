O şcoala şi o grădiniţa din Craiova, care au toaletele în curte şi nu au apă curentă, NU se vor deschide în acest an şcolar. Unde vor învăţa copiii

Clopoţelul nu va mai suna în acest an şcolar în unităţile şcolare din cartierul Popoveni din Craiova. Şi asta pentru că şcoala a intrat de curând în lucrări de reabilitare şi extindere şi va fi gata abia anul viitior, iar grădiniţa a fost scoasă de primărie din circuitul educaţional în luna iunie.

Cele două unităţi şcolare din Craiova care nu se vor deschide în acest an şcolar aveau grupurile sanitare în curte şi nu aveau apă curentă.

În acest an, Şcoala Popoveni a primit finanţare de la Primăria Craiova pentru modernizare şi extindere, astfel încât toaletele să fie construite în interior. Clădirea are acum pereţii decopertaţi şi este fără acoperiş.

„A fost consolidată clădirea. S-a turnat şi fundaţia pentru extindere şi acum se lucrează şi la acoperiş. Contractul este până anul viitor în luna mai”, spun reprezentanţii firmei care au preluat şantierul.

În aceste condiţii, în cartierul Popoveni din Craiova deschiderea anului şcolar a fost amânată pentru anul viitor. Unitatea de învăţământ este arondată Şcolii gimnaziale „Gheorghe Bibescu” din cartierul apropiat 1 Mai, Potrivit managerului şcolii, cei 80 de copii care sunt înscrişi la această unitate vor urma cursurile la Şcoala „Gheorghe Bibescu”.

„Până când se vor termina lucrările la Şcoala Popoveni, elevii de la clasele primare vor fi mutaţi la Şcoala Gimnazială <Gheorghe Bibescu>. Sunt 80 de copii la clasele primare, care învăţau în două ture, iar acum o să înveţe într-un singur schimb”, a declarat Verginica Roşca, managerul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Bibescu” din Craiova.

Voci de copii nu se vor mai auzi în acest an nici la grădiniţa care este situată vizavi de Şcoala Popoveni. Unitatea şcolară a rămas cu tăbliţa pe care scrie că este grădiniţă, dar a fost scoasă de Primăria Craiova din circuitul educaţional, pe motiv că este în stare avansată de degradare. Grădiniţa avea toaletele într-o baracă metalică, fără apă curentă. De asemenea, copiii aveau la dispoziţie câteva leagăne plasate la intrare care erau ruginite.

Mai mult, cei care au intrat în curtea unităţii de învăţământ au găsit de cuviinţă să completeze peisajul cu câteva desene şi mesaje obscene. În acest an, preşcolarii vor schimba peisajul pentru că vor învăţa şi ei tot la Şcoala gimnazială „Gheorghe Bibescu” din Craiova.

„Sunt 20 de copii de diferite vâsrte, care vor învăţa la simultan, într-o clasă de la Şcoala <Gheorghe Bibescu>. În incinta unităţii mai avem şi alte clase de grădiniţă”, a mai spus managerul şcolii, Verginica Roşca.

Reprezentanţii municipalităţii spun că preşcolarii mutaţi în anul acesta vor reveni la Popoveni în anul şcolar următor şi că îşi vor desfăşura activităţile în incinta şcolii pe care o vor extinde şi cu două clase pentru grădiniţă.

„Am făcut turul de forţă la toate unităţile şcolare din Craiova. La grădiniţa din Popoveni am intrat în interior şi când am văzut plafonul lăsat în două clase am luat decizia să scoatem această unitate din circuitul educaţional. I-am comunicat acest aspect doamnei director şi a a luat act. În aceste condiţii a hotărât ca în acest an şcolar să relocheze şi grădiniţa Popoveni la Şcoala gimnzială Gheorghe Bibescu. Se vor construi două clase de grădiniţă la Şcoala Popoveni”, a declarat viceprimarul Craiovei, Stelian Bărăgan.

Clădirea actuală a Grădiniţei din Popoveni nu se va mai deschide pentru copii. Municipalitatea a inclus-o într-un poiect pe fonduri europene care vizează înfiinţarea unui club pentru persoane de vârsta a treia.

