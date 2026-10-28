Ochelari originali sau contrafăcuți? Ce indicii pot fi verificate

Confuzia nu este rară. Potrivit unui studiu realizat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în 2023, 72% dintre respondenții din România au declarat că s-au întrebat dacă un produs cumpărat este autentic. Datele privesc produsele în general, nu exclusiv ochelarii, dar arată cât de importantă a devenit verificarea ofertelor.

Primul semnal de alarmă poate fi prețul neobișnuit de mic, în special dacă un model de brand este prezentat drept nou și vândut la o fracțiune din prețul obișnuit. Totuși, o reducere reală nu dovedește că un produs este fals, așa cum niciun preț ridicat nu îi garantează autenticitatea.

Contează și detaliile: codul modelului, dimensiunile, inscripțiile de pe brațe, calitatea finisajelor și informațiile de pe ambalaj. Acestea pot fi comparate cu descrierea oficială a producătorului. Atenție însă: un logo bine imprimat, un toc sau un cod aparent corect nu constituie singure o dovadă sigură, deoarece și aceste elemente pot fi imitate.

În cazul unui brand cunoscut, de exemplu, modelele din colecția de ochelari Ray-Ban disponibilă la OPTIblu, unde sunt doar produse originale, pot oferi un punct de comparație pentru denumirile modelelor, dimensiuni și variantele existente în catalog.

Ce riscuri pot ascunde lentilele și cum verifici protecția UV?

La ochelarii de soare, verificarea nu trebuie să se oprească la ramă. Protecția împotriva radiațiilor ultraviolete este o caracteristică esențială: sunt recomandate lentile care blochează 99–100% din radiațiile UVA și UVB sau sunt marcate UV400.

O lentilă foarte închisă la culoare nu oferă, prin simplul aspect, garanția unei protecții UV corespunzătoare. La fel, polarizarea, care ajută la reducerea reflexiilor, nu este același lucru cu filtrarea radiațiilor ultraviolete. Sunt caracteristici diferite, care merită verificate separat.

Produsele contrafăcute pot să nu corespundă specificațiilor declarate de vânzător. Dar ar fi greșit să presupunem că numai ochelarii de designer oferă protecție: inclusiv modelele mai accesibile pot avea filtre UV adecvate, dacă informațiile sunt verificabile.

De unde cumperi ochelari originali și cum eviți ofertele înșelătoare?

Cea mai bună verificare începe, de multe ori, cu vânzătorul. Un comerciant identificabil trebuie să ofere date de contact, informații clare despre produs și condițiile de retur.

Pe platformele care reunesc mai mulți vânzători, contează cine comercializează efectiv produsul, nu doar numele platformei. Înainte de comandă, merită comparate fotografiile și codul modelului cu informațiile publicate de brand. Descrierile vagi, imaginile neconcordante sau promisiunile de „original garantat” fără detalii despre proveniență sunt motive pentru o verificare suplimentară.

Un magazin de optică specializat poate oferi și avantajul probei, al discuției despre materiale și al alegerii lentilelor adecvate. De exemplu, selecția de ochelari de vedere de la OPTIblu permite consultarea modelelor disponibile știind că sunt cele originale, iar alegerea finală poate ține cont de confort, potrivirea ramei și recomandările optice.

Factura, confirmarea comenzii și mesajele schimbate cu vânzătorul trebuie păstrate. Dacă produsul primit diferă de descriere sau există suspiciuni privind autenticitatea lui, cumpărătorul poate solicita explicații și soluționarea problemei, iar pentru aspectele de protecție a consumatorului se poate adresa ANPC.

În final, scopul nu este evitarea oricărei oferte avantajoase, ci o cumpărare informată. Proveniența verificabilă, descrierea completă și caracteristicile reale ale lentilelor sunt criterii mai utile decât un logo convingător.

Ce să verifici înainte să cumperi o pereche de ochelari, pe scurt:

Vânzătorul: datele de contact, identitatea comerciantului și condițiile de retur.

Modelul: codul, dimensiunile și finisajele, comparate cu informațiile oficiale ale brandului.

Oferta: prețurile suspect de mici sau descrierile vagi justifică verificări suplimentare, dar nu dovedesc singure un fals.

Lentilele de soare: informațiile despre protecția UV (UV400 sau 99–100% UVA și UVB), nu doar culoarea acestora.

Actele achiziției: păstrează factura și confirmarea comenzii pentru eventuale neconcordanțe.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați și un lanț de aproape 100 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Articol sustinut de Optical Investment Group