„Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu, invitaţi marţi seara la Aleph News – Bogdan Nicolae, analist de politică externă, dar şi coordonatorul revistei Monitorul Apărării şi Securităţii şi artista Alina Eremia.

Bogdan Nicolae face o radiografie a poveştii fără de sfârşit – numită Brexit. Îţi spune ce se va întâmpla dacă Boris Johnson şi Ursula von der Leyen nu ajung la un acord până pe 31 decembrie 2020.

Care sunt zonele care au tranformat negocierile într-un măr al discordiei, dar şi care este impactul Brexit asupra României, din punct de vedere comercial, economic, social, politic şi militar?

B.Nicolae: „Sunt năbădăi îndelungate între UE şi Marea Britanie”

„E foarte greu de spus. Ar fi trebuit între Crăciun şi Anul Nou pentru că au tot prelungit-o. (…) Sunt năbădăi îndelungate între UE şi Marea Britanie. Acordurile şi dezacordurile dintre cele două părţi fac parte din ADN-ul lor. Noi de dorim să existe un acord pentru că, de fiecare data când avem un acord, există o predictibilitate. (…)

Din 2016, a luat-o la vale bolovanul asta al Brexitului. Ar fi trebuit să se încheie undeva în martie 2019. Nu s-a putut. Aveam o fază de tranziţie din ianuarie efectiv anul acesta până acum. Faptic, ieşirea s-a produs la 31 ianuarie 2020, numai că a fost stabilită o perioadă de tranziţie până la sfârşitul acestui an. Ar fi trebuit să se încheie cu un acord. Încă nu avem acel acord şi punctele care au rămas în suspensie până la urmă ţin de modalitatea în care Marea Britanie vrea să-şi apere suveranitate.

Suveranitate care se răsfrânge asupra negocierilor privind comerţul, privind subvenţiile care se acordă pentru companiile britanice care vor să exporte în continuare în spaţiul comunitar şi pentru pescuitul în apele teritoriale britanice, mai ales în zona economică exclusive, din jurul Marii Britanii”, explică Bogdan Nicolae traseul Brexit.

Poate cere Marea Britanie prelungirea tranziţiei până la doi ani, mai ales în contextul problemelor cauzate de pandemia de COVID-19?

„Nimeni nu mai este astăzi dispus să mai accepte o asemenea solicitare din partea Marii Britanii. Nici Boris Johnson nu vrea să mai întindă pelteaua, să împingă meciul în nişte condiţii foarte greu de controlat. ”

Nicio masă fără peşte! Ce i-a servit UE lui Boris Johnson

Bogdan Nicolae explică faptul că drepturile de pescuit reprezintă un punct cheie pentru Brexit. Vă vine sau nu să credeţi, se pare că macroul – peştele acela gustos – este cel care blochează în momentul de faţă înţelegerea.

Ironia sorţii, la dineul oficial pe care l-au avut Ursula von den Leyen şi Boris Johnson, joia trecută, la Bruxelles, premierului britanic i-a fost servită o cină bogată în fructe de fructe de mare cu scoici şi calcan.

„Vlad Craioveanu: Povesteşte-ne mai multe despre cum i-a servit Uniunea Europeană lui Boris Johnson o cină bogată în fructe de mare, cu scoici, calcan, tot tacâmul, asta în ciuda faptului că drepturile de pescuit sunt un punct cheie pentru Brexit. Care este mesajul ăsta?

Bogdan Nicolae: A fost vorba de dineul oficial pe care l-au avut Ursula von den Leyen şi Boris Johnson la Brussels, joia trecută. A fost şi un semnal diplimatic, dar cât se poate de direct că au o chestiune pe care o împart. Resursele piscicole ale Marii Britanii sunt o chestiune care prezentă fiind la dineu, a reamintit ambelor părţi că e o problemă, dar, în acelaşi timp este şi partea soluţiei.

Pentru că Marea Britanie are undeva la 12.000 de pescadoare, nu reuşeşte oricum să pescuiască întreaga cotă de peşte care este anual disponibilă pentru captură, există o cotă şi pentru pescadoarele din alte state membre... Există acolo o posibilitate de a se ajunge la o înţelegere, mai ales că nu tot ce prinde Marea Britanie se şi consumă în Marea Britanie.

Marea Britanie exportă foarte mult din ceea ce prinde, câştigă aproape 1,4 miliarde de lire sterline de pe urma exportului de peşte către Uniunea Europeană.

Este însă acolo o chestiune de negociat pentru că şi pescuitul ăsta se poate face în diverse straturi ale oceanului, macroul în cazul nostru este cel care blochează în momentul de faţă înţelegerea pentru că britanicii ar vrea să pescuiască mai mult din primul nivel, pe când ceilalţi, şi ei la fel, numai că…”

Care este impactul Brexit asupra României, din punct de vedere comercial, economic, social, politic şi militar?

„Un Brexit fără acord ar putea să însemne taxe mai multe, un trai mai scump, o diminuare a lichidităţilor pe care românii din UK le trimit în ţară. Din punct de vedre militar sau al intereselor comune de securitate, nu mă aştept să fie schimbări, pentri că, în fond, relaţiile noastre cu Marea Britanie pot fi derulate în continuare sub stindardul NATO (…)”

Viaţă mai scumpă după încheierea episodului Brexit?

Bogdan Nicolae îţi spune şi cât de restrictivă/ selectivă va fi piaţa de muncă din Marea Britanie după ce se va încheiat episodul Brexit. În plus, totul va veni la pachet cu un cost al vieţii mult mai costisitor pe care nu oricine şi-l va putea permite.

„Au dreptul acesta pentru că ies din Uniunea Europeană şi este dreptul lor de a stabili cine le intră, cui să dea viză… Asta va fi o condiţie eliminatorie. În primul rând vor face o selecţie din punct de vedere al securităţii societăţii britanice, după care vor căuta în aptitudini, în skill-urile, în competenţele acestor solicitanţi de şedere, de drept de şedere în Marea Britanie, dacă sunt potriviţi, dacă au un loc de muncă, dacă au condiţii de trai decente. Nu neapărat mă refer la categoriile înalt calificate, cercetători sau oameni care să lucreze în domenii de înaltă tehnlogie…

Ei au un deficit foarte mare de forţă de muncă în zone în care ai nevoie de servicii, de mână de lucru: electricieni, sudori, mecanici… Va exista un prag foarte ridicat de selecţie şi, în primul rând, cred eu, va fi o selecţie financiară pentru că…

Vlad Craioveanu: Nu o să-şi mai permită mulţi să meargă...

Bogdan Nicolae: Da, costul vieţii mă aştept să crească acolo…

Vlad Craioveanu: Studiile iarăşi se vor scumpi, probabil că pe aici ne vor lovi.

Bogdan Nicolae: Da. Energia, utilităţi, taxe şi aşa mai departe. Toată lumea se aşteaptă ca Brexitul acesta să fie un lucru negativ pentru finanţele unei gospodării…”

Alina Eremia, despre viaţa artistului în pandemie

Şi după ce ne-am lămurit cum stau lucrurile prin zona Brexit, îţi propun să ne teleportăm în lumea cântăreţei Alina Eremia. Suntem cu ochii pe ea şi pentru că marţi (n.r. 15 decembrie 2020) – chiar de ziua ei – a fost invitată în platoul Aleph News. Povestim despre muzică, viaţa de artist în pandemie, reinventare, planuri de viitor, emoţie, dar şi ce anume o face fericită pe Alina Eremia.

Ce îşi doreşte Alina la 27 de ani: „The show must go on!”

Ca orice artist, Alina Eremia bifează la capitolul dorinţe -şi nu cred că doar de ziua ei - să fie pe scenă. Să cânte. Să primească aplauzele publicul. Anul acesta, visul i s-a împlinit doar pe jumătate: a fost într-un concert de ziua ei, dar unul online, organizat pentru o cauză umanitară.

Cântăreaţa, care a împlinit 27 de ani, susţine însă că, în ciuda vremurilor, se simte norocoasă şi binecuvântată.

„Am avut emoţii în concertul pe online. Este şi mai greu să treci sticla. Una este interacţiunea live cu oamenii… Pe online îţi doreşti foarte tare ca ei să rămână entuziasmati pe tot parcursul concertului. Noi o să facem tot posibilul sa nu moară muzica live şi mă bucur că este multă forfortă cu treaba asta de muzica live.(…)

La concertul meu online a fost un altfel de acces… Mi-am dorit de ziua mea să fac un bine şi toţi banii care, să zic că ieşeau din bilete, mi-am dorit să le transform în donaţii. Este o poveste de viaţă foarte impresionantă şi chiar sper să se strângă suma necesară.”

A.Eremia: „E foarte greu să supravietuieşti unui astfel de val!”

Alina Eremia recunoaşte că 2020 a fost un an greu, însă suţine că nu este genul care să-şi plângă de milă. Dimpotrivă. Preferă să meargă mai departe, să găsească soluţii şi să se reinventeze.

„Nu a fost un an simplu. A fost un an complex, a fost un an al adaptărilor, a fost un an mult mai greu pentru echipa mea. Erau oameni care depindeau de jobul acesta. Au avut foarte mult de suferit. A fost un an cu multe pierderi din punct de vedere financiar. E foarte greu sa supravietuieşti unui astfel de val care vine si te loveşte si, din pacate, eşti neputincios. Eşti legat de mâini şi de picioare. Autoizolarea a creat un soi de panică, angoasă, oamenii nu au ştiut cum să se mai raporteze unii la ceilalţi. Tot ce înseamnă socializate faţă în faţă a fost impactată grav.”

A.Eremia: „Nu am avut atacuri de panică, dar am avut un stil de viaţă foarte haotic”

Pe lângă muzică, despre care spune că o defineşte cel mai bine, Alina Eremia a jucat şi în seriale şi telenovele. Unul dintre seriale este „Pariu cu viaţa”, în care îl are partener pe Dorian Popa. Care este însă pentru omul Alina Eremia pariul cu viaţa?

„Pariul meu cu viaţa este sa reuşesc să fiu cât mai sinceră cu mine în fiecare lucru pe care îl fac şi să fiu autentică. Să pot sa fac terapie prin muzică pentru alţi oameni. Îmi doresc foarte mult ca muzica mea sa fie terapeutică. (…) Niciodată nu luăm pauză pentru a respira, pentru a ne reconecta, pentru a ne ancora în prezent.

Nu am avut atacuri de panică, dar am avut un stil de viaţă foarte haotic care impacta fiecare segment al vieţii mele. Când am făcut aşa o curăţenie de primavară, am închis nişte capitole, am deschis altele noi, lucrurile au început să se aşeze altfel. Tot timpul parcă suntem la un maraton”, conchide cântăreaţa.

A.Eremia, sfat pentru tinerii de astăzi: „Lucrurile nu se întâmplă peste noapte”

Ce sfaturi are Alina pentru tânăra generaţie şi care este, în concepţia cântăreaţei, atuul tinerilor de astăzi?

„Având în vedere că totul este digitalizat pentru ei, ei s-au născut cu telefonul în mână şi pentru ei e mai simplu tot ce însemnă interacţiune social media şi mediul online. Este lumea lor, acolo activează ei, acolo se desfăşoară ei. Este puţin diferit faţă de cum am copilărit eu, de exemplu. Ca sfat le spun să se folosească de acest instrument pe care îl cunosc atât de bine, le este la îndemână.

Să se folosească de el, sunt multe platforme unde se pot promova, dar, revenind la nişte sfaturi care să îi mai împamântenească aşa puţin, să nu fugă de muncă şi să nu aibă impresia că totul li se va servi pe o tavă de argint. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte sau dacă se întâmplă peste noapte, a te menţine este de zece ori mai greu decât a da lovitura.”

A.Eremia: „Este greu să gestionezi tot ce înseamnă bullying şi sunt o grămadă de victime!”

Alina Eremia este implicată şi în campania „Salvaţi copiii”, mărturisind că s-a implicat concret pe partea de bullying în online, acolo unde este foarte greu să ai control.

„Dacă pot să fiu o portavoce pentru o cauză bună, o s-o fac mereu. Salvaţi copiii! Copiii sunt viitorul şi cred că uităm uneori lucrul asta. Mă implic pe partea de bullying în online, am mers în şcoli.

La o vârstă fragedă este greu să gestionezi tot ce înseamnă bullying şi sunt o grămadă de victime. Şi încerc sa le fac toată munca asta mai uşoară. Este foarte greu sa ai control asupra unei astfel de situaţii. Copilul trebuie sa vină să-ţi semnaleze astfel de probleme.”