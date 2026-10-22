Operațiune spectaculoasă pe front: ucrainenii au avansat 15 km în spatele liniilor rusești utilizând conductele de gaz

Forțele ucrainene au desfășurat o misiune spectaculoasă. Potrivit Live Ukraine, este vorba despre o contraofensivă subterană, numită „Veles”. Aceasta s-a desfășurat în direcția Kupiansk, iar ucrainenii susțin că au avansat peste 15 kilometri în spatele liniilor rusești.

Culmea este că ucrainenii i-au surprins pe ruși cu propriile metode. După ce Forțele de Apărare ucrainene au oprit avansul rusesc în zona Harkov, rușii au decis să se deplaseze prin conductele de gaz pentru a ajunge în spatele liniilor în apropiere de Kupiansk. În replică, ucrainenii au decis să utilizeze și ei traseele subterane.

În paralel cu avansul subteran, au continuat luptele la suprafață și atacurile cu drone. În timpul operațiunii, peste 30 de militari ruși au fost capturați, iar peste 100 au fost uciși sau răniți. Operațiunea a fost comandată de Corpul 2 al Gărzii Naționale „Khartiia”, au precizat ucrainenii care au prezentat și videoclipuri din timpul misiunii.

Ce se întâmplă la Kupiansk

Orașul Kupiansk, situat în nord-estul Ucrainei, are o mare importanță pentru ambele tabere fiind un nod logistic și feroviar. Din cauza bombardamentelor masive ale aviației ruse, infrastructura orașului este distrusă în proporție de peste 95%. Rutele de aprovizionare ale armatei ucrainene din această zonă sunt permanent sub focul artileriei și dronelor inamice.

Pe frontul din Kupiansk se duce un război de uzură. În ultimele luni Rusia a pretins în mod repetat că a cucerit orașul. Totuși, Kupiansk se află în continuare sub controlul armatei ucrainene, existând confruntări violente în zonele periferice.