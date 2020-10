Analistul politic Valentin Stan şi jurnalistul Marius Tucă, dezbat în emisiunea ,,Marius Tucă Show”, hibele achiziţionării măştilor în perioada epidemiei, informaţii devoalate în contextul controlului făcut de Curtea de Conturi în mai multe depozite ale Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

În timp ce Raed Arafat susţine că toate măştile achiziţionate în perioada de urgenţă au fost repartizate instant pentru a fi folosite, constatările Curţii de Conturi îl contrazic pe şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă: ,,în cazul măştilor FFP2, plătite de IGSU firmei lui Cătălin Hideg, 59% dintre măştile profesionale FFP2, aproape 400.000, erau în depozite şi nu în spitale pe 15 iunie, la trei luni de la semnarea contractelor”

Măştile anti-COVID: de la achiziţii de urgenţă la zăcut în depozite?

,,Arafat de la IGSU avea nevoie în martie de măşti. El a spus că nu îl interesează preţul şi a venit băiatul asta Hideg (…) şi a spus că le aduce din Turcia. (…) În pretul măştilor era şi transportul. Arafat a trimis armata să aducă măştile care s-au răspândit peste tot de urgenta. (…) Hideg spune ca măştile s-au dus la depozitul de la Mizil, iar de acolo s-au raspandit in toata tara. Arafat spune ca tot ce le-a venit a fost instantaneu repartizate. (…)Curtea de Conturi a descoperit ca Arafat a făcut un contract şi cu o firmă din Coreea. (…) Curtea de Conturi a descoperit ca 400.000 de măsti au fost gasite in depozite si nu in spitale pe 15 iunie. (…) Cei de la Hideg au dat înapoi banii pe transportul rutier , nu pe cel aerian că aşa era înţelegerea.”

V.Stan: Toată povestea asta s-a aflat acum pentru că s-a dus Curtea de Conturi!

Analistul politic Valentin Stan explică, în contextul unor stocuri strategice de măşti, cumpărate în urgenţă cu preţuri hiperbolizate despre un soi de ,,credit mascat”: o factură apărută după trei luni şi un transport de măşti care nu s-a mai făcut.

,,Dacă băietii astia au factura dupa trei luni, te informez ca asta e credit mascat, aia au folosit banii cum au vrut. (…) Domnul Arafat spune că trebuie sa facă stocuri strategice. Dar nu atunci când cumperi în urgenţa cu preturi hiperbolizate. (…)Vorbim de un transport pe care nu l-au făcut, au luat banii şi ni i-au inapoiat după 3 luni. Toată povestea asta s-a aflat acum pentru că s-a dus Curtea de Conturi. Dacă nu se ducea Curtea de Conturi se mai facea factura?”

Ce face Orban după decizia CCR prinvind neconstituţionalitatea măsurilor privind epidemia

,, Orban guvernează şi le-a spus la cetatenii români să nu respecte ce spune Curtea Constituţională.

(…)

El este primul ministru al ţării, baiat cu papion.(…). Ei sunt cu poporul. Este cu papion, este european. (…) Ca să înţelegi cum se lucrează la Securitate. (…) Nu poti sa faci diferenta intre un derbedeu de la conducerea tarii si un derbedeu de pe stradă care nu are respect pentru lege , dispreţ pentru cadrul de reglementare şi normare a activităţilor ale orcăruia dintre noi”.