Pacienţi COVID-19 în stare gravă, legaţi de mâini şi de picioare? Afirmaţiile unui fost angajat ATI: "Oamenii se omoară. Şi eu am omorât" / Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veştemean, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că a fost înregistrat un dosar penal pentru omor în cazul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

„Deocamdată ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor. Se fac cercetări in rem”, a spus Veştemean.

Procurorul de caz urmează să decidă cum se va face ancheta în acest caz.

Un fost angajat de la Terapie Intensivă COVID, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a povestit, pentru publicaţia locală Turnu Sfatului, că pacienţi în stare gravă cu COVID-19 au fost legaţi de mâini şi de picioare, ignoraţi de cadrele medicale, sedaţi, astfel că au murit sufocaţi.

„Da, oamenii se omoară. Şi eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, este mărturisirea şocantă a fostului angajat ATI.

Conducerea Spitalului Judeţean Sibiu se va reuni în cursul zilei pentru a analiza acuzaţiile. „În cursul zilei de azi va avea loc o şedinţă a Comitetului Director al spitalului unde va fi discutat acest subiect”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Decebal Todăriţă