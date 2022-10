Papa Francisc către seminarişti: Preoţii şi călugăriţele au şi ei viciul pornografiei pe internet

"Este un viciu pe care îl au multe persoane, mulţi laici, dar şi preoţi şi călugăriţe. Diavolul intră pe acolo. Şi nu mă refer doar la pornografia criminală, cum ar fi abuzul asupra copiilor: aceasta este deja degenerare. Ci de pornografia oarecum <normală>. Aveţi grijă la acest lucru”, a spus Papa Francisc la o întâlnire cu seminariştii care învaţă la Roma, care a avut loc luni, 24 octombrie, dar al cărei conţinut a fost dat publicităţii acum de Vatican, potrivit La Repubblica.

Papa i-a răspuns unui seminarist care l-a întrebat cum să se descurce cu lumea digitală şi cu reţelele de socializare.

"Cred că aceste lucruri ar trebui să fie folosite, pentru că reprezintă progresul ştiinţei”, a răspuns Suveranul Pontif.

Apoi a recunoscut: "Nu le folosesc pentru că am venit târziu. Când am fost hirotonit episcop, acum 30 de ani, mi-au făcut cadou un telefon mobil, care era ca un pantof, cam atât de mare. Am spus: <Nu, nu îl pot folosi>. Apoi am spus: <Voi da un telefon>. Am sunat-o pe sora mea, am salutat-o, apoi am restituit telefonul. <Dăriuţi-mi altceva>. Nu am putut folosi telefonul. Pentru că psihologia mea nu era în regulă sau am fost leneş, nu se ştie”.

În schimb, el le-a spus tinerilor seminarişti că trebuie folosite telefoanele mobile şi toate dispozitivele digitale.

"Trebuie să le folosiţi ca ajutor pentru a merge mai departe, pentru a comunica: este în regulă", a spus Suveranul Pontif, atrăgând atenţia asupra timpului petrecut cu aceste dispozitive sau asupra folosirii lor ca „instrumente pentru pornografie”: "Mai există un alt lucru, pe care îl cunoaşteţi bine: pornografia digitală. Am să vă spun pe litere. Nu vă cer să ridicaţi mâna dacă aţi avut cel puţin o astfel de experienţă. Dar fiecare dintre voi gândiţi-vă dacă aţi avut experienţa sau aţi avut tentaţia pornografiei în mediul digital”.

"Inima curată, cea care îl primeşte pe Isus în fiecare zi, nu poate primi aceste informaţii pornografice. Sunt la ordinea zilei. Iar dacă puteţi şterge acest lucru din telefoanele mobile, ştergeţi", le-a spus Papa viitorilor preoţi, "ca să nu aveţi tentaţia în îndemână. Iar dacă nu puteţi şterge, apăraţi-vă bine ca să nu ajungeţi în această situaţie. Vă spun, slăbeşte sufletul. Diavolul intră de acolo: slăbeşte inima preoţească".

Apoi, Papa Francisc a concluzionat: "Scuzaţi-mă dacă intru în aceste detalii despre pornografie, dar există o realitate: o realitate care îi atinge pe preoţi, seminarişti, călugăriţe, suflete consacrate. Aţi înţeles? În regulă. Acest lucru este important".