Parteneriat strategic: 5 to go intră cu produse pe rafturile hipermarketurilor Carrefour. “Este un pas important în demersul nostru de creştere a accesibilităţii produselor la nivel naţional”

Trei dintre aceste locaţii au fost deschise la finalul anului trecut, iar alte cinci se află în curs de inaugurare, în patru oraşe din ţară.

„Acest parteneriat cu Carrefour este un pas important în demersul nostru de creştere a accesibilităţii produselor 5 to go la nivel naţional şi, totodată, o modalitate de a îmbunătăţi experienţa clienţilor la cumpărături, care poate fi asociată cu oportunitatea de a savura produsele favorite pe bază de cafea. Acesta este abia începutul colaborării cu Carrefour, alături de care ne dorim să dezvoltăm planuri de business pe mai multe paliere”, spune Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Printre produsele 5 to go listate la raft în cadrul magazinelor Carrefour se numără şi sortimentele ready to drink pe bază de cafea, capsulele compatibile Nespresso, cafeaua IBRIK, gama de siropuri de 250 ml cu diverse arome şi 5 to go VIWA Vitamin Water, fiind vizată, astfel, extinderea disponibilităţii produselor pentru acasă către un număr cât mai mare de consumatori.

„În prezent, gama noastră de produse, preponderent românească, este dezvoltată alături de branduri româneşti de succes, cu care împărtăşim acelaşi set de valori, bazat pe sustenabilitate. Prin intermediul noului parteneriat dezvoltat alături de 5 to go, reuşim să le oferim clienţilor o nouă experienţă de tipul one-stop-shop, aceştia putând savura cafeaua preferată chiar în timpul cumpărăturilor din magazinele Carrefour. Vom continua să spunem da iniţiativelor îndrăzneţe şi să susţinem spiritul antreprenorial românesc – un adevărat motor al inovaţiei”, adaugă Vincent Arnault, Merchandise & Supply Chain Director, Carrefour România.

Iniţiativa lansată alături de retailerul francez răspunde cerinţelor pieţei, acestea fiind evidenţiate de studiul recent realizat de către Reveal Marketing Research pentru 5 to go, în luna ianuarie a acestui an, potrivit căruia 83% dintre respondenţi îşi doresc să găsească produse 5 to go şi în afara cafenelelor.

Planurile 5 to go pentru acest an includ dezvoltarea reţelei de cafenele 5 to go prin deschiderea a 150 de unităţi noi, dar şi diversificarea portofoliului de produse pentru zona de retail.