Pe malul Mureşului: Un teren viran va fi transformat în loc de agrement cu debarcader, terenuri de sport şi camping

Un teren viran de pe malul Mureşului, la Alba Iulia, va fi transformat în loc de agrement cu debarcader, terenuri de sport, spaţiu de picnic şi camping, cu fonduri europene. Investiţia este cuprinsă într-un proiect prin care râul Mureş va fi navigabil pe 60 de kilometri, între Alba şi Hunedoara.

Locul era şi până acum folosit de albaiulieni, în timpul verii, pentru ieşiri în aer liber, iar Primăria a decis să le creeze şi confortul necesar pentru relaxare.

Tot aici, o dată pe an, se organizează un concurs de vâslit.

Amenajarea spaţiului în suprafaţă de 14.000 de metri pătraţi, aflat la intrarea în Alba Iulia dinspre Sebeş, va costa aproximativ 400.000 de lei, iar durata de execuţie este de 12 luni.

Conform proiectului este vorba despre un loc de agrement care presupune o zonă centrală, un debarcader, spaţii de parcare, o zonă de plajă, un spaţiu tip amfiteatru, unde se vor putea organiza evenimente în aer liber, terenuri de tenis şi mini-fotbal, un spaţiu de camping pentru corturi şi rulote şi zona sanitară, cu toalete ecologice.

„Este una dintre ieşirile din oraş care, în prezent, nu are un aspect tocmai plăcut. De câteva ori pe an strângem din acea zonă sute de saci cu gunoi. Este locul unde, o dată pe an organizăm competiţia Rowmania care adună de fiecare dată foarte mulţi spectatori. Eu cred că e important să pornim un lucru frumos acolo. Este un proiect zonal în care sunt implicate mai multe localităţi şi ne dorim ca Mureşul să devină navigabil, chiar dacă numai pentru ambarcaţiuni mici. Prin intermediul acestui proiect, vom face o mare schimbare urbană în acel loc”, a declarat viceprimarul din Alba Iulia, Gabriel Pleşa, pentru corespondentul MEDIAFAX.

Investiţia face parte dintr-un proiect în valoare totală de 500.000 de euro, finanţat cu banii europeni. Opt localităţi (Sântimbru, Ciugud, Alba Iulia, Vinţu, Blandiana, Şibot, Rapold şi Geoagiu) vor beneficia de debarcadere cu ambarcaţiuni ce vor putea fi folosite în scop turistic şi nu numai. Distanţa acoperită este de peste 60 de kilometri, pe apă, între Sântimbru – Alba şi Geoagiu – Hunedoara.

