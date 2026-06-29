Peste 5.400 de intervenții în doar trei zile. Pompierii au salvat 104 persoane, iar aproape 4.200 au primit ajutor medical

În perioada acestui sfârșit de săptămână, pompierii militari au gestionat 5.452 de situații de urgență produse la nivel național, intervenind pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și protejarea comunităților, potrivit unui bilanț publicat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Aproape 4.200 de persoane au fost asistate de echipajele SMURD Cea mai mare parte a intervențiilor a fost reprezentată de misiunile echipajelor SMURD, care au acordat asistență medicală de urgență și au intervenit pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere.

În urma acestor intervenții, aproape 4.200 de persoane au beneficiat de măsuri de prim ajutor. În paralel, salvatorii au desfășurat peste 800 de misiuni pentru protecția comunităților, care au inclus salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, gestionarea incidentelor CBRN și alte intervenții destinate protejării vieții și bunurilor cetățenilor.

Peste 350 de incendii și 104 persoane salvate

Incendiile au continuat să reprezinte una dintre principalele provocări pentru pompieri în acest weekend. Echipajele operative au intervenit la mai mult de 350 de incendii produse în diferite zone ale țării. Potrivit IGSU, 04 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită intervenției prompte și eficiente a echipajelor operative.

Zeci de mesaje RO-ALERT și recomandări pentru perioada caniculară

În ultimele trei zile au fost transmise 68 de mesaje RO-ALERT, cele mai multe dintre acestea avertizând populația cu privire la prezența animalelor periculoase în apropierea zonelor locuite. Pe fondul temperaturilor ridicate din această perioadă, IGSU recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf ale zilei, să poarte haine lejere și deschise la culoare, să consume suficiente lichide și să evite băuturile alcoolice.

Totodată, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să acorde o atenție sporită persoanelor vârstnice, să nu lase copiii nesupravegheați în autoturisme și să nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite. De asemenea, pompierii atrag atenția că resturile de țigară aruncate la întâmplare pot provoca incendii și recomandă consultarea informațiilor oficiale privind comportamentul în situații de urgență.

IGSU reamintește că informații utile privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență sunt disponibile pe platforma Fii Pregătit, precum și în aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit pentru dispozitivele Android și iOS.