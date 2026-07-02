Pisica blocată pe șinele de metrou a fost salvată de voluntari după mai multe zile

Cazul a atras atenția publicului larg și a generat un val de reacții, distribuiri și mesaje de susținere.

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, intervenția a fost rezultatul mai multor zile de eforturi susținute. Totul a început cu Laura Oporanu, care a refuzat să accepte ideea că animalul va rămâne abandonat în subteran. Aceasta a coborât în repetate rânduri în tunelurile de metrou, a urmărit pisica, a cerut ajutor și a continuat căutările chiar și atunci când șansele păreau minime.

Ulterior, demersului i s-a alăturat Laura Enache, iar eforturile comune au dus la mobilizarea autorităților. Reprezentanții Metrorex au răspuns apelului, intervenția fiind posibilă cu sprijinul lui Ion Dobre și Tudor Tim Ionescu, care au coborât în subteran alături de voluntari pentru a recupera animalul.

„Nimeni nu știa dacă o vom mai găsi, dacă va mai avea puterea să fugă sau chiar să trăiască. Dar uneori speranța este încăpățânată, iar oamenii sunt și mai încăpățânați”, au transmis reprezentanții Asociația Sache Vet.

În cele din urmă, pisica a fost salvată și adusă în siguranță la sediul asociației.

Animalul se află acum sub supraveghere medicală, urmând să fie supus investigațiilor veterinare necesare pentru evaluarea stării de sănătate. Reprezentanții ONG-ului au anunțat că vor reveni cu informații pe parcursul zilei privind evoluția acesteia.

Echipa Sache Vet a mulțumit public tuturor celor care au distribuit imaginile, au scris mesaje, au cerut informații și au refuzat să trateze cazul drept „încă o pisică”.

„Toate salvările mari încep cu un singur om care alege să nu plece”, au declarat aceștia, făcând apel la empatie, implicare civică și perseverență în fața nepăsării.