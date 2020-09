Poliţia americană împuşcă, închide şi ucide cei mai mulţi oameni, comparativ cu cea din alte ţări dezvoltate. Cum arată statisticile

Poliţiştii americani arestează, împuşcă şi omoară cei mai mulţi oameni, comparativ cu forţele de ordine din alte ţări, informează CNN.

Protestele „Black Lives Matter” din întreaga lume au dat naştere la un dialog autentic şi complex despre abuzurile poliţiei americane. George Floyd a fost doar unul dintre sutele de afro-americani ucişi de către poliţişti, anual. Cifrele comparative arată că poliţia din Statele Unite împuşcă, arestează şi condamnă la închisoare mai mulţi oameni decât ţările cu acelaşi nivel de dezvoltare socio-economică şi politică.

Pe scurt, în SUA, rata deceselor în custodia poliţiei este mai mult decât dublă decât cea din Australia şi de şase ori mai mare decât ca din Marea Britanie, mai informează sursa citată.

În plus, într-un singur an, în Statele Unite, au fost înregistrate peste o mie de decese la momentul arestării, ceea ce înseamnă 135 de decese pe lună, 4 decese pe zi, cifrele excluzând însă decesele survenite în juridicţia închisorilor sau secţiilor de poliţie. Prin comparaţie, în Marea Britanie, doar 13 persoane au murit în timp ce se aflau în custodia poliţiei, în acelaşi areal de timp. În Australia, au fost înregistrate 21 de decese într-un singur an, în aceste împrejurări.

Poliţia americană a ucis, prin împuşcare, circa o mie de persoane, doar în 2018. La polul opus, autorităţile din Germania au ucis 11 oameni, Australiam 8, Suedia, 6, Marea Britanie, 3 persoane iar Noua Zeelandă, doar una singură.

Statele Unite: milioane de arestări şi sute de persoane închise, anual

Câte trei persoane arestate la o sută de oameni, doar în anul 2018, în SUA. La polul opus, în Australia, doar două la suta de persoane, iar în Noua Zeelandă, doar una.

Apoi, americanii riscă închisoarea mai mult decât orice naţie din întreaga lume. Peste 10 milioane de arestări au fost făcute în SUA doar în anul 2018. Dintre persoanele arestate, cele de culoare riscă mai mult să fie imobilizate cu folosirea forţei fizice, un element-cheie pe care protestatarii îl contestă.

655 de persoane la fiecare o sută de mii, au fost închise în Statele Unite, doar în 2018. Comparativ, în Marea Britanie, au fost încarcerate doar 140 la suta de mii de locuitori, în Canada, 114, în Franţa, 100, iar în Germania, doar 75.

În final, Statele Unite au cel mai mare număr de deţinuţi: 2,2 milioane, mai mult decât populaţia oraşelor Washington, DC, Boston şi Miami, la un loc. Dintre persoanele încarcerate, cele mai multe sunt de culoare (33%).