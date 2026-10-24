Polițiști din întreaga lume vin la București. România va găzdui Congresul Mondial IPA

Secția Română a Asociației Internaționale a Polițiștilor anunță că, în cadrul celei de-a 69-a ediții a Congresului Mondial IPA, desfășurat în aceste zile la Colombo, Sri Lanka, candidatura României pentru organizarea Congresului Mondial IPA din 2028 a fost aprobată în unanimitate.

„Astfel, Bucureștiul devine viitoarea capitală mondială a prieteniei IPA!

Această decizie reprezintă o recunoaștere internațională a implicării, dezvoltării și performanțelor IPA Secția Română, dar și o oportunitate extraordinară de a aduce în România reprezentanți ai comunității IPA din întreaga lume.

Este o victorie a întregii comunități IPA România, a celor care, prin pasiune, dedicare și implicare, au contribuit la consolidarea unei organizații puternice și respectate la nivel internațional!

Provocarea este lansată! În 2028, România va fi pregătită să ofere comunității IPA o experiență memorabilă, în inima Bucureștiului!”, a transmis IPA România într-o postare pe Facebook.

IPA (Asociația Internațională a Polițiștilor) este o organizație non-profit și nonguvernamentală care nu se implică în probleme de serviciu, dispute de muncă sau politice.

IPA este un ONG neutru din punct de vedere politic și independent, cu statut consultativ special în Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC); cu statut consultativ pe lângă Consiliul Europei, Organizația Statelor Americane (OAS) și UNESCO. IPA respectă principiile enunțate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Națiunile Unite în 1948 și respinge orice formă de constrângere.