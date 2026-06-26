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Poți primi un leu pentru fiecare ambalaj SGR returnat. Campania durează o săptămână

Kaufland România a lansat o campanie prin care clienții pot primi echivalentul a 1 leu pentru fiecare ambalaj cu simbolul SGR returnat, dublu față de garanția obișnuită de 50 de bani. Oferta este valabilă în anumite condiții și se adresează utilizatorilor aplicației Kaufland Card XTRA, potrivit companiei.
Poți primi un leu pentru fiecare ambalaj SGR returnat. Campania durează o săptămână
Maria Miron
26 iun. 2026, 11:43, Social
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Campania se desfășoară în perioada 24-30 iunie și se aplică în toate magazinele Kaufland din România.

Sistemul Garanție-Returnare (SGR) presupune plata unei garanții de 50 de bani la cumpărarea băuturilor ambalate în sticlă, plastic sau metal. Suma este recuperată atunci când ambalajul este returnat la un punct de colectare autorizat.

Față de mecanismul obișnuit al SGR, campania Kaufland oferă însă un beneficiu suplimentar. Clienții care returnează ambalajele la automatele din magazinele Kaufland și folosesc tichetul valoric primit de la automat la cumpărături, împreună cu scanarea Kaufland Card XTRA, vor primi încă o dată valoarea tichetului sub forma unui cupon de reducere în aplicație.

Astfel, beneficiul total poate ajunge la 1 leu pentru fiecare ambalaj SGR returnat.

Când poate fi folosit cuponul

Cuponul de reducere acordat în cadrul campaniei va putea fi utilizat în perioada 15-28 iulie 2026. Valoarea maximă a cuponului este de 50 de lei.

Peste 600 de puncte de colectare

Potrivit Kaufland, rețeaua sa de colectare funcționează în toate magazinele companiei încă din 2021 și include în prezent peste 600 de puncte unde clienții pot returna ambalaje.

Retailerul a precizat, de asemenea, că pune la dispoziția clienților două sisteme distincte de colectare: unul pentru ambalajele incluse în Sistemul Garanție-Returnare și unul destinat recipientelor provenite de la produse cosmetice și de curățenie.

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