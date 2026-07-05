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Premiu uriaș la Loto 6/49. Peste 7 milioane de euro sunt puse în joc duminică, 5 iulie

Un premiu de peste șapte milioane de euro este pus în joc duminică, 5 iulie, la Loto 6/49. Loteria Română organizează noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Premiu uriaș la Loto 6/49. Peste 7 milioane de euro sunt puse în joc duminică, 5 iulie
sursa foto: pixabay
Marius Vale
05 iul. 2026, 12:13, Social
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La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 37,72 milioane de lei, echivalentul a peste 7,02 milioane de euro.

Nici la Noroc premiul nu este de neglijat. Reportul cumulat depășește 7,10 milioane de lei, adică aproximativ 1,35 milioane de euro.

Peste un milion de lei, report la Joker

La Joker, categoria I, este pus în joc un report de peste 1,20 milioane de lei, echivalentul a peste 230.900 de euro.

La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul depășește 252.900 de lei. La Noroc Plus, categoria I, premiul reportat este de peste 372.500 de lei.

De asemenea, la Loto 5/40, categoria I, reportul a ajuns la peste 217.000 de lei, în timp ce la Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 312.800 de lei.

La ce oră au loc tragerile Loto

Tragerile de duminică vor fi transmise în direct, începând cu ora 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”.

Jocurile pot fi înregistrate în agențiile Loto până duminică, la ora 16:00, iar pentru biletele cumpărate online termenul este ora 15:30.

La extragerile de joi, 2 iulie, Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,7 milioane de lei.

Unul dintre cele mai importante premii a fost obținut la Loto 5/40, categoria a II-a. Biletul câștigător, în valoare de 75.056 de lei, a fost jucat la o agenție din Bărbătești, județul Vâlcea.

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