Previziunea sumbră a medicului Octavian Jurma: În următoarele două săptămâni, un milion de români se vor îmbolnăvi, 10.000 vor muri

Medicul Octavian Jurma a calculat şi a aflat că, în prezent, România are de 20 de ori mai multe cazuri decât în vârful valului 1 al pandemiei.

„Vă daţi seama că azi (n.r.- luni, 18 octombrie) avem de 25 de ori mai multe cazuri azi decât în urmă cu 8 săptămâni? Avem de 20 de ori mai multe cazuri decât în vârful valului 1. Da, valul acela în care am stat 30 de zile în carantină ca să nu ajungem ca Lombardia. Acum am ajuns mai rău ca Lombardia pentru că am refuzat carantină de 30 de zile şi prin asta am refuzat să mai avem vreodată doar 500 de cazuri pe zi în vârful unui val. Acum le arătăm noi italienilor cum arătă un val pandemic în care politicienii au luat locul medicilor”, a spus Jurma.

Potrivit medicului epidemiolog, vârful pandemiei ar putea fi atins în următoarele două săptămâni în condiţiile în care politicienii au refuzat să ia măsuri dure. Până atunci, numeroşi români se vor infecta şi vor muri, avertizează medicul Octavian Jurma pe Facebook.

„Vom continuă la acest nivel stratosferic încă cel puţin 2 săptămâni. 1 milion de români se vor îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 200.000. 10.000 de români vor fi ucişi de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 5.000. Nu vă arăt aceste cifre ca să vă îngrozesc, ci ca să vă trezesc”, a estimat Octavian Jurma .

Avertismentul îi vizează şi pe cetăţeni.

„Chiar dacă nu ne pasă de ceea ce se întâmplă în spitale, numărul de decese ne va lovi pe toţi. Indiferent ce credem despre pandemie şi vaccin sunt prea puţini care vor putea nega moartea unui cunoscut. Moartea este ultimul apel la trezirea din minciună”, este avertismentul medicului Octavian Jurma.

Luni, în România s-a înregistrat un nou record la Terapie Intensivă: au fost 1.764 de persoane internate la ATI. De asemenea, potrivit raportării de luni a autorităţilor, în 24 de ore s-au înregistrat 10.141 de cazuri noi de COVID-19 şi 261 de decese.