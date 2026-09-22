Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan. DRDP Brașov: Traficul nu este afectat

Potrivit instituției, deocamdată nu a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire, iar traficul pe Transfăgărășan se desfășoară fără probleme.

Șoferii, avertizați să verifice condițiile de trafic

DRDP Brașov atrage însă atenția șoferilor care intenționează să parcurgă Transfăgărășanul asupra condițiilor meteo din următoarele zile.

Prognoza indică temperaturi care vor coborî sub zero grade, în special pe timpul nopții, astfel că șoferii sunt sfătuiți să se informeze cu privire la condițiile de trafic înainte de a porni la drum.

Pentru moment, ninsoarea nu a afectat circulația și nu a fost nevoie de intervenția utilajelor de deszăpezire.