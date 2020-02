Primăria care nu a majorat taxele şi impozitele locale de 22 de ani

Într-o comună din Bistriţa-Năsăud, taxele şi impozitele plătite de localnici nu au fost majorate în ultimii 22 de ani, ci doar indexate cu rata inflaţiei, aşa cum prevede legea.

Primarul comunei Lunca Ilvei, Flaviu Lupşan, spune că nu a vrut să îi împovăreze pe localnici cu impozite şi taxe mai mari.

„Taxele şi impozitele locale pe care oamenii le plătesc pentru terenuri şi case nu au mai fost majorate din 1998. Acestea au fost doar indexate cu rata inflaţiei pentru că nu am vrut să îi împovărăm pe oameni. Am reuşit să atragem fonduri europene care au crescut calitatea vieţii în comună, avem şi agenţi economici activi care contribuie semnificativ la bugetul comunei noastre şi ne descurcăm şi fără a le creşte oamenilor taxele şi impozitele pe care le plătesc. Am reuşit chiar să subvenţionăm cu 40% şi lucrarea de cadastru general a comunei, suntem prima comună din România care are cadastru general”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Flaviu Lupşan.

Comuna Lunca Ilvei este una dintre cele mai dezvoltate din judeţul Bistriţa-Năsăud, aici avându-şi sediul mai multe companii mari, care se ocupă cu activităţi forestiere sau de construcţii.

