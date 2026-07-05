Prima pagină » Social » Primele 400 de primării au primit peste 41 de milioane de euro pentru cel mai mare proiect european de incluziune socială din România

Primele 400 de primării au primit peste 41 de milioane de euro pentru cel mai mare proiect european de incluziune socială din România

Implementarea proiectului SCI2000, considerat cea mai amplă investiție europeană în dezvoltarea serviciilor comunitare integrate din România, intră în etapa de aplicare în teren.
Primele 400 de primării au primit peste 41 de milioane de euro pentru cel mai mare proiect european de incluziune socială din România
Sursa foto: Ministerul Muncii
Oana Antipa
05 iul. 2026, 11:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Primele aproximativ 400 de primării din mediul rural au primit avansuri în valoare de peste 41,2 milioane de euro pentru demararea activităților, a anunțat Ministerul Muncii.

Peste 41 de milioane de euro pentru primele primării

Potrivit ministerului, transferul fondurilor marchează trecerea de la etapa de pregătire la implementarea efectivă a proiectului în comunitățile rurale.

Celelalte primării înscrise în program vor primi avansurile după finalizarea și validarea documentației necesare, astfel încât toate comunitățile eligibile să beneficieze de finanțarea europeană.

Echipe integrate pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

Proiectul SCI2000 prevede înființarea unor echipe comunitare integrate, formate din specialiști în asistență socială, sănătate și educație. Aceste echipe vor identifica nevoile persoanelor vulnerabile și vor oferi servicii coordonate, adaptate fiecărei situații.

Pentru copii și elevi, proiectul include măsuri pentru prevenirea abandonului școlar. Beneficiarii pot primi rechizite, îmbrăcăminte, mobilier școlar și masă la școală, precum și acces mai facil la servicii educaționale, medicale și sociale.

Persoanele vârstnice vor putea beneficia de îngrijire la domiciliu, monitorizarea stării de sănătate și servicii sociale adaptate.

Pentru persoanele cu dizabilități sunt prevăzute măsuri de accesibilizare a locuințelor, sprijin pentru accesarea serviciilor medicale și sociale și intervenții menite să crească gradul de autonomie.

Persoanele aflate în risc de excluziune socială vor putea primi ajutor pentru obținerea actelor de identitate și pentru integrarea pe piața muncii.

Aproximativ 450.000 de beneficiari

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

SCI2000 este finanțat prin Fondul Social European Plus și Fondul European de Dezvoltare Regională.

La finalul implementării, serviciile comunitare integrate vor funcționa în 2.000 de comune din România și vor deservi aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile. Obiectivul proiectului este reducerea sărăciei, a abandonului școlar și a excluziunii sociale în mediul rural.

Un proiect derulat până în 2029

Proiectul SCI2000 se desfășoară în perioada 2025–2029 și are un buget de aproximativ 815 milioane de euro. Acesta urmărește dezvoltarea unei rețele naționale de servicii comunitare integrate în mediul rural, prin colaborarea dintre specialiști din domeniul social, educațional și medical.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da