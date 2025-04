Primul utilaj TBM, „Sf. Maria”, operațional pe Secțiunea Sud a Magistralei 6 de metrou, la start

În cadrul unei ceremonii de lansare la care participă oficialități, reprezentanți Metrorex, reprezentanți JICA, reprezentanți ai Constructorului desemnat pentru execuția contractului „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare și execuție structură de rezistență stații, galerii și tuneluri. Lotul 1. – 1Mai-Tokyo” și reprezentanți ai Consultantului/Supervizor, capul de foraj al utilajului gigantic face miercuri prima rotire. Se marchează, astfel, începerea activităților de foraj de la viitoarea stație de metrou Tokyo până la stația de metrou existentă 1 Mai.

„Așa cum se obișnuiește, utilajele TBM poartă nume de sfinți. TBM-ul care se află astăzi la start în cadrul ceremoniei de lansare care marchează acest moment important se numește „Sfânta Maria” – simbolul protecției divine și al îngrijirii întregii umanități. Alături, va fi activ și cel de-al doilea scut, denumit „Sfânta Ana”, o altă figură emblematică a spiritualității ortodoxe, care reprezintă înțelepciunea, răbdarea și credința neclintită. Utilajul care poartă numele „Sfânta Maria” a fost adus în România în apropierea zilei de 8 septembrie, ziua în care este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului. Cel de al doilea TBM se numește „Sfânta Ana”, așa cum și sărbătorile se succed în calendar. Cele două utilaje vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele șase stații și șase interstații ale aliniamentului Magistralei 6, Secțiunea SUD, 1 Mai – Tokyo”, transmite, miercuri, Metrorex.

„Această zi marchează o nouă etapă de referință în concretizarea Magistralei 6 de metrou, un proiect major de infrastructură urbană care va îmbunătăți semnificativ transportul public, gradul de mobilitate a populației, traficul rutier și viața oamenilor. Este o zi importantă pentru București și pentru extinderea rețelei de metrou. Prin finanțare de la bugetul de stat, din fonduri europene și fonduri externe rambursabile JICA, Metrorex S.A. se numără printre cei care construiesc pentru oameni, pentru România, pentru un viitor sustenabil”, afirmă Mariana Miclăuș, Director General Metrorex.

TBM-ul înaintează 1,5m pe oră

TBM-ul „Sfânta Maria” are o lungime de 97 de metri, cântărește aproximativ 600 de tone, iar capul de foraj are 6,60 metri. Viteza medie de înaintare a TBM este de 1,5 m pe oră, parcurs în care excavează circa 60 de metri cubi de pământ. Pe măsură ce excavează și îndepărtează solul excavat, TBM-ul montează inelele de tunel. Transportul inelelor de tunel se realizează prin MSV (Multi Service Vehicle), vehicul special de transport care poate transporta până la 50 de tone. Media de montaj este de 13 – 14 inele per tunel, în 24 de ore, iar personalul care operează TBM-ul lucrează 24 de ore, în trei schimburi. Cu excepția pauzelor necesare pentru mentenanță, TBM-ul funcționează continuu.

În perioada următoare punerii în funcțiune a TBM-ului „Sfânta Maria”, va deveni operațional și TBM-ul „Sfânta Ana”. Acesta va porni tot de la viitoarea stație de metrou Tokyo către 1 Mai, excavând cel de al doilea tunel de pe Secțiunea Sud.