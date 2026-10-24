Programul de Ziua Armatei Române. 14 ore de ceremonii militare și religioase în București

Ziua Armatei Române este sărbătorită, și în acest an, în Capitală, cu un program special.

Ministerul Apărării Naționale a pregătit o serie de activități sâmbată și îi invită pe toți cei intersați să li se alături militarilor la ceremoniile militare și religioase, începând cu primele ore ale dimineții.

Ce au pregătit militarii, în mai multe locații din Capitală

De la ora 08:00 se dă startul evenimentelor de Ziua Armatei. Cei interesați sunt așteptați în Parcul Carol I, la Mormântul Ostașului Necunoscut, unde vor avea loc o ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și jerbe de flori, dar și depunerea jurământului militar, o ceremonie de schimbare a gărzii, activități de survol și exerciții demonstrative.

Activitatea se va termina la ora 16:00.

În același interval orar au loc și alte două ceremonii militare și religioase, una la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”, iar cea de-a doua, la Monumentul Eroilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul României din fața Palatului Național al Copiilor.

Retrageri cu torțe. Restricții de circulație

Programul nu se încheie după cele opt ore de ceremonii culturale și religioase. În continuare, de la ora 19:00 la ora 22:00, militarii vor desfășura o ceremonie de retragere cu torțe, pe prima bandă de circulație.

Traseul dedicat acestui eveniment va fi: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bulevardul Regina Elisabeta – Bulevardul Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bulevardul Eroii Sanitari – Strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bulevardul Iuliu Maniu – Bulevardul General Paul Teodorescu – Bulevardul Timișoara – Sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pe tot parcursul evenimentelor, Brigada Rutieră va încerca să fluidizeze traficul din Capitală și va desfășura activități de prevenire a accidentelor de circulație. Polițiștii solicită conducătorilor auto să circule cu prudență și să păstreze distanța dintre autovehicule.

Autoritățile îi avertizează pe bucureșteni să evite să circule prin anumite zone, întrucât traficul va fi restricționat, după următorul program: