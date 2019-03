Publicaţia GÂNDUL: Cum îi ajutăm pe cei mici să descopere pasiunea pentru LECTURĂ, într-o lume plină de alte tentaţii. TOP 5 cărţi recomandate copiilor până în 10 ani

Cum îi putem îndruma pe copii să descopere singuri „gustul pentru lectură” şi plăcerea pentru o activitate atât de productivă?

Educaţia pentru lectură este un subiect dezbătut în toate mediile de învăţământ din România, de la grădiniţe până la marile universităţi ale ţării. Dar ce metode putem folosi pentru a-i îndruma pe copii să descopere singuri „gustul pentru lectură”?

Părinţii se confruntă cu această problemă, indiferent de vârsta copiilor.

Spre exemplu, o tânără mămică de 26 de ani, Aida Mateescu, încearcă să îşi îndrume fiul spre lumea cărţilor încă de la o vârstă fragedă, de doar 2 ani şi 4 luni. Ea ne-a mărturisit ce metodă (care s-a dovedit a fi de succes) a aplicat.

„La noi a funcţionat 'regula': copilul imită ce te vede pe tine că faci. Consider că exemplul personal este un factor important în a face copilul să citească de plăcere şi nu pentru că „aşa trebuie”. La noi în casă se citeşte mult şi, automat, piticul a devenit interesat. Iniţial, am început cu puţine cărţi, doar cu imagini, apoi am trecut la cele cu poveşti. Noi îi citim pe voci, cu diferite tonalităţi şi intonaţii, imităm personajele, observăm împreună imaginile, ne folosim de mimică şi gesturi. Ca să simplific, ne bucurăm împreună cu copilul de cărţi”, a declarat, pentru Gândul, Aida.

